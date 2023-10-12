بيان عاجل من روسيا بشان العدوان الإسرائيلي على مطارات سوريا

قالت روسيا، اليوم الخميس، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا “انتهاك صارخ” للسيادة السورية والأعراف الأساسية للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين يأتي في إطار استمرار سلطات الاحتلال وداعميها في سياساتهم المبنية على العدوان والاحتلال والإمعان في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية السورية أن العدوان الإسرائيلي يندرج في سياق محاولات كيان الاحتلال المتواصلة لتصدير أزماته وتأجيج الأوضاع في المنطقة وصرف الأنظار عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمجازر الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ على مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة.