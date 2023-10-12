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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشان العدوان الإسرائيلي على مطارات سوريا

بيان عاجل من روسيا
بيان عاجل من روسيا بشان العدوان الإسرائيلي علي مطارات سوريا

قالت روسيا، اليوم الخميس، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا “انتهاك صارخ” للسيادة السورية والأعراف الأساسية للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين يأتي في إطار استمرار سلطات الاحتلال وداعميها في سياساتهم المبنية على العدوان والاحتلال والإمعان في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية السورية أن العدوان الإسرائيلي يندرج في سياق محاولات كيان الاحتلال المتواصلة لتصدير أزماته وتأجيج الأوضاع في المنطقة وصرف الأنظار عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمجازر الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

سوريا.. بيان هام من الخارجية ردا على استهداف مطاري دمشق وحلب

سوريا.. قرار هام من وزارة النقل بعد استهداف مطاري دمشق وحلب

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ على مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة.

سوريا روسيا مطار دمشق مطار حلب

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