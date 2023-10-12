سوريا.. قرار هام من وزارة النقل بعد استهداف مطاري دمشق وحلب

أعلنت وزارة النقـل السـورية تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب ( قدوم ومغادرة ) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي

وقالت الوزارة السورية في بيان لها : على أثر الـعدوان الإسـرائيـلي الذي استهدف مطاري دمشق و حلب الدوليين وخروجهما عن الخدمة تقرر تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر المطارين ( قدوم ومغادرة ) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.

وأضافت : باشرت كوادرنا في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركاتنا الوطنية المعنية الكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرجات المطارين وإزالة آثار العدوان تمهيداً لإصلاحهما وإعادتهما للخدمة .

كما دعت الوزارة المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم ، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية والتواصل مع إدارات المطارات لأي استفسار .