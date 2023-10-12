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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. قرار هام من وزارة النقل بعد استهداف مطاري دمشق وحلب

سوريا - علم
سوريا - علم

 أعلنت وزارة النقـل السـورية تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب ( قدوم ومغادرة ) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي

وقالت الوزارة السورية في بيان لها : على أثر الـعدوان الإسـرائيـلي الذي استهدف مطاري دمشق و حلب الدوليين وخروجهما عن الخدمة  تقرر تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر المطارين ( قدوم ومغادرة ) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.

وأضافت : باشرت كوادرنا في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركاتنا الوطنية المعنية الكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرجات المطارين وإزالة آثار العدوان تمهيداً لإصلاحهما وإعادتهما للخدمة   .

كما دعت الوزارة  المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم ، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية والتواصل مع إدارات المطارات لأي استفسار .

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