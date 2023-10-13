حسب الأهواء| هجوم عنيف من نائب المصري البورسعيدي على اتحاد الكرة



وجه الحسيني أبوقمر، نائب رئيس المصري البورسعيدي، انتقادات قوية لاتحاد الكرة، على خلفية إيقاف ثنائي الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.



وقال أبو قمر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية المحور: " نشعر وأننا قمنا بجريمة من خلال تعاقدنا مع أحمد أيمن منصور خلال فترة الانتقالات الأخيرة".



وتابع: "المصري يتعامل باحترافية في التعاقدات ونسلك الطرق الشرعية لضم اللاعبين، ولكننا فوجئنا بأن اتحاد الكرة أقحم نفسه في الأزمة كطرف في أزمة قيد أحمد أيمن منصور وأحمد عيد".



وواصل: " اتحاد الكرة فسر أزمة قيد الثنائي مع المصري حسب الأحواء، وفوجئنا بإيقافهما قبل مواجهة الأهلي مباشرة رغم أن المصري تعاقد معهما قبل فترة من المباراة".

وأكمل: "اتحاد الكرة طلب في خطاب رسمي للمصري استدعاء أحمد عيد للانضمام للمنتخب الأولمبي".

وأتم: "حالة الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور مشابه لعمر كمال ومحمود شبانة، اللذان لم يستطيع الزمالك قيدهما بسبب عقوبة إيقاف القيد، لذلك رحلا عن الفريق".