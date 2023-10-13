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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-10-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 13-10-2023 العديد من المباريات أبرزها مباراة هولندا وفرنسا في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة "يورو 2024".

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024



إستونيا X إذريبجان – 7 مساء - beIN Sports HD 2

النمسا X بلجيكا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3

ليشتنشتاين X البوسنة والهرسك – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5

البرتغال X سلوفاكيا – 9.45 مساء -   beIN Sports HD 2  

أيسلندا X لوكسمبرج – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6    

هولندا X فرنسا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1

إيرلندا X اليونان – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4        

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عرض من ريال بيتيس |سيد معوض يكشف تفاصيل تجديد عقد نجله مع الأهلي

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مدرب المنتخب السابق: عمر كمال يستحق المشاركة بدلا من نجم الأهلي

مواعيد مباريات دولية ودية

كوريا الجنوبية X تونس – 2 ظهرًا

جنوب أفريقيا X إسواتيني – 7 مساء

السعودية X نيجيريا – 7 مساء

إنجلترا X أستراليا – 9.45 مساء

beIN Sports إسواتيني استونيا الاهل الأهلى التصفيات الأوروبية

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