مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-10-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 13-10-2023 العديد من المباريات أبرزها مباراة هولندا وفرنسا في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة "يورو 2024".

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024





إستونيا X إذريبجان – 7 مساء - beIN Sports HD 2

النمسا X بلجيكا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3

ليشتنشتاين X البوسنة والهرسك – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5

البرتغال X سلوفاكيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

أيسلندا X لوكسمبرج – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6

هولندا X فرنسا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1

إيرلندا X اليونان – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دولية ودية



كوريا الجنوبية X تونس – 2 ظهرًا

جنوب أفريقيا X إسواتيني – 7 مساء

السعودية X نيجيريا – 7 مساء

إنجلترا X أستراليا – 9.45 مساء