مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-10-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 13-10-2023 العديد من المباريات أبرزها مباراة هولندا وفرنسا في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة "يورو 2024".
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024
إستونيا X إذريبجان – 7 مساء - beIN Sports HD 2
النمسا X بلجيكا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3
ليشتنشتاين X البوسنة والهرسك – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5
البرتغال X سلوفاكيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2
أيسلندا X لوكسمبرج – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6
هولندا X فرنسا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1
إيرلندا X اليونان – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات دولية ودية
كوريا الجنوبية X تونس – 2 ظهرًا
جنوب أفريقيا X إسواتيني – 7 مساء
السعودية X نيجيريا – 7 مساء
إنجلترا X أستراليا – 9.45 مساء