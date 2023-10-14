هل عاد فيروس كورونا.. 10 تطورات حديثة يجب معرفتها

مع ظهور متغيرات جديدة، هناك سؤال شائع حول عودة فيروس كورونا، حيث قال المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء "حالات الإصابة بكوفيد-19 ترتفع مرة أخرى وهناك سلالة جديدة شديدة التحور تظهر في جميع أنحاء العالم، يبدو الأمر كما لو أننا كنا هنا من قبل...".

تحدث المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره عن البديل BA.2.86 الملقب بـ Pirola، ارتفع عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في المملكة المتحدة، في الأيام السبعة الماضية، ثبتت إصابة إجمالي 15797 شخصًا في إنجلترا.



وتم اكتشاف مرض بيرولا، الذي يشتهر بوجود 30 طفرة في جينه الشوكي، لأول مرة في الدنمارك في يوليو، حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر 2023، تم العثور على متغير بيرولا في العديد من البلدان بما في ذلك كندا وفلسطين والبرتغال وجنوب أفريقيا والسويد، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.



في أغسطس 2023، صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) بيرولا باعتباره متغيرًا تحت المراقبة مع "ثلاثة تسلسلات متاحة فقط وعلى أساس العدد الكبير من الطفرات التي تم تحديدها".

وقال التحالف العالمي للقاحات والتحصين: "في هذه المرحلة لا يوجد دليل على أن هذا البديل يسبب مرضا أكثر خطورة"، وفي المملكة المتحدة، كان متغير بيرولا وراء تفشي المرض في دار رعاية في نورفولك، حيث أصيب 28 شخصًا، وقالت UKSHA: "لا يمكن استخدام هذا لتقييم مدى صلاحية السلالة، ولكن على عكس البيانات المخبرية الحديثة التي تشير إلى انخفاض معدل العدوى في المختبر، يعد هذا مؤشرًا مبكرًا على أن السلالة قد تكون قابلة للانتقال بدرجة كافية ليكون لها تأثير في إعدادات الاتصال الوثيق".

حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة مرتبطة بالمتغير BA.2.86. وقال التحالف العالمي للقاحات والتحصين في سبتمبر/أيلول: "ومع ذلك، فإن المراقبة الجينومية المحدودة والمتأخرة تعني أنه قد ينتشر في أماكن أخرى أيضًا".

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، "قد يكون BA.2.86 أكثر قدرة على التسبب في العدوى لدى الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بكوفيد-19 أو الذين تلقوا لقاحات كوفيد-19." ومع ذلك، في الولايات المتحدة، تمثل بيرولا والمتغيرات الأخرى مثل إيريس وفورناكس نسبة ضئيلة من الحالات حاليًا.

تقدمت الدول لحث مواطنيها على أخذ لقاح كوفيد-19 المحدث كإجراء احترازي، أخطرت UKSHA في أغسطس أن "برامج لقاح أنفلونزا الخريف وكوفيد-19 هذا العام ستبدأ في وقت أبكر مما هو مخطط له في إنجلترا كإجراء احترازي بعد تحديد متغير جديد لكوفيد-19".

مع انخفاض عدد الاختبارات وغياب المراقبة تقريبًا، لم يعد الاختبار معيارًا موثوقًا لتحديد مدى نشاط انتشار هذه المتغيرات، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية في التوقعات: "تتوقع المجموعة الوطنية لهذا الأسبوع أن العدد اليومي لحالات دخول المستشفى بسبب كوفيد-19 سيظل مستقرًا أو سيكون له اتجاه غير مؤكد، مع احتمال الإبلاغ عن 660 إلى 6000 حالة دخول يوميًا إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 في 6 نوفمبر"، لحالات دخول المستشفى الجديدة لـCOVID.

يتشابه نمط الأعراض إلى حد ما مع الأعراض التي ظهرت خلال الموجات السابقة من عدوى كوفيد-19، لا يزال سيلان الأنف والعطس وآلام العضلات والصداع والتهاب الحلق من أهم الأعراض التي تظهر لدى مرضى فيروس كورونا، أعراض أخرى مثل ضيق التنفس وتغير حاسة الشم والسعال التي شوهدت في الموجات السابقة من عدوى فيروس كورونا تظهر أيضًا بين الأشخاص هذه الأيام.

تقدم حكومة الولايات المتحدة أربع مجموعات اختبار سريعة مجانية لفيروس كورونا لمواطنيها لتمكين المزيد من الاختبارات، وقالت: "ستواصل الحكومة الأمريكية إتاحة اختبارات كوفيد-19 للأفراد غير المؤمن عليهم والمجتمعات المحرومة من خلال برامج التوعية الحالية"، يتم تسليم مجموعات الاختبار مباشرة إلى المنازل.

يجب دائمًا اتباع السلوك الأساسي مثل ارتداء القناع وتناول اللقاحات واتباع قواعد السلامة الخاصة بفيروس كورونا، ومع ظهور سلالات جديدة، تتميز بدرجة عالية من التحور عن السلالات السابقة، فمن الصعب معرفة أي منها من المرجح أن يسبب عدوى أكثر خطورة، تجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة إلا إذا لزم الأمر؛ تجنب لمس الأسطح الملوثة، وقم بتطهير يديك وتنظيفها بشكل متكرر.



المصدر: timesofindia.