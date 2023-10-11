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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر الملفت.. ملك قورة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ملك قورة
ملك قورة

حرصت الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ملك قورة في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأحمر المصنوع من القماش الستان الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.
تزينت ملك قورة بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك قورة على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.
 

ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة
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