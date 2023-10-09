سعر فستان درة في باريس يثير الجدل | رقم خرافي

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت درة في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي وبالقماش المطرز الراقي.



حمل فستان درة في باريس توقيع Gemy Maalouf، وقد بلغ سعر التصميم 2458 دولار أمريكي أي ما يقرب من 100 ألف جنيه مصري ما أثار الدهشة بين متابعيها .



أنتعلت درة حذاء أنيق ذا كعب عال مع حقيبة يد صغيرة الحجم من دار الأزياء العالمية ديور، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

