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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أحمر.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

أبنة ماجد المصري
أبنة ماجد المصري

حرصت ماهيتاب ابنة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ابنة ماجد المصري في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل أتسم بصيحة الكم الواحد و باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت ابنة ماجد المصري حذاء متناسقا مع إطلالتها، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

أبنة ماجد المصري
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