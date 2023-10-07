قبل زفافها على تامر عاشور.. 10 صور تكشف عن إطلالات نانسي نور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأنباء حول استعداد الفنان تامرعاشور للاحتفال بزفافه الأسبوع المقبل على الإعلامية نانسي نور.

كشفت صور الإعلامية نانسي نور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن ذوقها الراقي في اختيار الإطلالات والملابس التي تظهر بها سواء في المناسبات الرسمية أو الكاجوال أيضا.

تتميز نانسي نور بإطلالاتها المتنوعة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما أنها تكشف عن رشاقتها و قوامها المثالي أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد نانسي نور على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف عن جمال ملامحها أيضا.

إليكم الصور…

نانسي نور

نانسي نور

نانسي نور

نانسي نور

نانسي نور

نانسي نور

نانسي نور

نانسي نور

نانسي نور