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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

ميريام فارس
ميريام فارس

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إحدى الأفراح بـ المملكة العربية السعودية .

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تألقت ميريام فارس، في الحفل بإطلالة بسيطة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الموف الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ولكن أتسم بانه منفوش بشكل ملفت.
ولم ترتدي ميريام فارس أي مجوهرات أو إكسسوارات، وأعتمدت على شعرها الكيرلي المرفوع، مع مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية.

وعلق ناقد الموضة إيلي حنا، على فستان ميريام فارس في السعودية قائلا: "ميريام بالأفراح ستايلها عم يكون سيء جدا... شو هيدا الفستان؟."

وتابع: "من تحت مثل الخيمة و خط الخصر سيء... ومنطقة الصدر أوفر و تو ماتش وأصلا خياطته أو تنفيذه للفستان سيئة...بعدين شو وضع التسريحة؟ الشعر الكيرلي من متى بيتعمل هيك تسريحة؟ تسريحة ، وبعطي الاطلالة 3.5/10."
 

ميريام فارس
ميريام فارس
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