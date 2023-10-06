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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مُثيرة .. ميريام فارس تودع الصيف

ميريام فارس
ميريام فارس

شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومتابعيها صورا من عطلتها الصيفية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

و ظهرت ميريام فارس على شاطئ البحر باطلالة مثيرة ترتدي ملابس جريئة، مما حازت علي اعجاب متابعيها،  وعلقت "اغلاق فصل الصيف".

وأكملت أناقتها بارتداء نظارة شمس تناغمت مع ملامحها، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الالوان الترابية واختارت ترك خصلات شعرها الكيرلي منسدلة بشكل أنسيابي .

وطرحت ميريام فارس أغنية "الساحل الشمالي" التى تخطت الـ5 ملايين مشاهدة، بعد 8 أيام فقط من طرحها، وتعد الأغنية هي أول تعاون يجمع محمد منير بميريام فارس، والأغنية من كلمات محمد رحيم.

أخر أعمال ميريام فارس الغنائية

كانت الفنانة ميريام فارس قد أطلقت أغنية «توكو تاكا» بانطلاق كأس العالم 2022 بمشاركة مالوما ونيكي ميناج، عبر قناة «فيفا» وطرحت ميريام فارس مؤخرا أغنية «قضيها انبساط»، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

وحققت الاغنية نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت 141 مليون مشاهدة خلال 8 شهور، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣١٠٠٥_١٩٠٦١٠

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