ميريام فارس تثير الجدل باطلالة ملفتة

شاركت الفنانة ميريام فارس جمهورها عبر حسابها على انستجرام بصور جديدة لها من خلال الحفل الغنائي الذي أحيته في دبي قبلأيام.



وظهرت ميريام فارس بإطلالة متميزة وجريئة كشفت عن اناقتها و جمالها مرتدية في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام جمبسوت اسود مكشوف الصدر وهو ما جعل اطلالتها بسيطة.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز ميريام فارس دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.





وقالت ميريام فارس في رسالة مؤثرة لجمهورها خلال تكريمها: "حلو الانسان يتكرم وهو عايش وبعمر صغير، وهذا التكريم بالنسبة لي لأنهمن بلدي لبنان بيختصر كل العشرين سنة في مشواري، لأن أول البوم ليا وأول أغنية من عشرين سنة، وخلال العشرين سنة ركزت وصممتومشيت لقدام".

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