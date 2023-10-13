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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم

صدى البلد

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية ، اليوم الجمعة، باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 وقال التقرير إن حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا من شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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