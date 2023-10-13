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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التركي: نواصل إرسال المساعدات إلى غزة عن طريق مصر

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه على الاحتلال الإسرائيلي السماح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

وأضاف أردوغان في كلمته أمام البرلمان التركي في إسطنبول، أن تركيا أرسلت طائرة تحمل مساعدات إلى مطار العريش المصري لنقلها إلى قطاع غزة، وقد وصلت ظهر اليوم، لافتا إلى أن أنقرة ستواصل إرسال مساعدات إلى غزة بالتنسيق مع مصر.

كما قال الرئيس التركي، أن تركيا ستواصل اتصالاتها لتحرير الرهائن المتواجدين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإيجاد حل للأزمة الراهنة.

وأشار أردوغان إلى أن قرار الاحتلال الإسرائيلي عدم إدخال المواد الأساسية إلى قطاع غزة  وصمة عار في جبين من أصدر هذا القرار، لافتا إلى أنه إن كان للغرب أدنى احترام لحقوق الإنسان فإن عليه أن يناقش أنواع المساعدات الواجب إرسالها إلى غزة.

وعلى جانب آخر، شدد أردوغان على أن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية حاملة طائرات إلى المنطقة لا يترك مجالا لتحقيق السلام.

وأكد الرئيس التركي أنه لا سبيل لتحقيق السلام في المنطقة إلا بتأسيس دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

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