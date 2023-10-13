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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم صارخ من تركيا على دعوات الاحتلال لتهجير سكان غزة

تركيا
تركيا

علقت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، على طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان شمال غزة الانتقال إلى جنوبها خلال 24 ساعة؛ مؤكدة أنه أمر "لا يمكن قبوله" بأي شكل من الأشكال.


ووفقا لوكالة الأناضول التركية، اعتبرت الخارجية التركية، في بيان لها، أن إجبار 2.5 مليون من شعب غزة على النزوح داخل منطقة محدودة جدا، انتهاك صارخ للقوانين الدولية وفعل غير إنساني.


وقالت الخارجية التركية: "نتوقع من إسرائيل أن توقف بشكل عاجل أعمالها الوحشية ضد المدنيين في غزة".


وفي وقت سابق من اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا عاجلاً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، رفضه خطة إسرائيل لتهجير سكان غزة للجنوب ووصفها بأنها "صعبة".

وقال البيت الأبيض إن الأمر الاسرائيلي بإخلاء شمال غزة ونقل السكان خلال 24 ساعة سيكون أمرا صعبا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن دعوة إسرائيل لأكثر من مليون مدني في شمال غزة للتحرك في غضون 24 ساعة ستكون "أمرا طويلا وصعبا".

وقال كيربي، في مقابلة على إم إس إن بي سي، إن هذا يتطلب من كثير من الناس الانتقال في فترة زمنية قصيرة جدا".

وأضاف: "نحن نفهم ما يحاولون القيام به ولماذا يحاولون القيام بذلك - لمحاولة عزل السكان المدنيين عن حماس، وهو هدفهم الحقيقي".

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