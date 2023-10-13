دعاء يوم الجمعة للزوج .. احرصي على هذه الكلمات في يوم الاستجابة

دعاء يوم الجمعة للزوج ، جعل الله عز وجل الزواج سكن ومودة بين الزوجين، ولهذا الزوجة هي التي دائما بجانب زوجها في الأزمات وغيره، ودعاء يوم الجمعة للزوج تبحث عنه الكثير من السيدات حتى يبارك الله لهم في حياتهم ويديم عليهم نعمة الهدوء والاستقرار، وإذا كان البيت يملؤه التشاحن على الزوجة استغلال دعاء يوم الجمعة للزوج والاكثار منه في يوم الجمعة.





اللهم في يوم الجمعة زوجي في رعايتك ربي ارزقه صحة في البدن و راحة في القلب وصفاء في الذهن اللهم إني استودعتك حياته وصحته وسعادته وكل حياته.



يا الله إنها الجمعة وهي أحب الأيام إليك اللهم إن أسألك لزوجي من كل همٍ فرجا ومن كل ضيقٍ مخرجا ومن كل عسرٍ يسرا ومن كل بلاءٍ عافية ومن كل فقرٍ غنى يا أرحم الراحمين.



ونقول في دعاء يوم الجمعة للزوج يارب إني أدعوك في هذا اليوم المبارك أن تجعل زوجي في رعايتك ووكلتك أمره فلا تكله إلى أمره طرفه عينا اللهم أعطه ما يحب وترضاه له يا أكرم الأكرمين.



ربي أسألك لزوجي في يوم الجمعة أن تفرج همه وتنفس كربه وتقضي له حاجته وتحقق له أحلامه ومناه وأن ترزقه من خير الدنيا والآخره وترده إليك مرداً جميلا.



يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من تقول لشيئ كن فيكون أسألك أن تقسم لزوجي في يوم الجمعة من خشيتك ما تحول به بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك ومن اليقين ما تهون عليه مصائب الدنيا، وأجعله من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.



ويستحب أن نقول في دعاء يوم الجمعة للزوج ربي في يوم الجمعة أسألك وأدعوك وارجوك أن تجعل زوجي أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك واغفر له ما مضى وأصلح له ما بقى واكتب له رضاك والجنة وأُعيذه من سخطك والنار يارب العالمين.



اللهُمَّ اقسِم له من خشيتك ما تحول به بينه وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّغه به جنّتك، اللهُمَّ اغفر لزوجي وللمسلمين كافّةً، واعفُ عنه وارحمه، واكتبه مع الصّالحين الأخيار.



-اللهُمَّ اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.



دعاء يوم الجمعة لزوجي وأولادي



دعاء يوم الجمعة لزوجي وأولادي ، الزوجة والأسرة والأولاد هم نعمة من الله على الإنسان، والزوجة عليها أن تحرص على دعاء يوم الجمعة لزوجي وأولادي، ونشير إلى أنه لم يرد نص في السنة بعنوان دعاء يوم الجمعة لزوجي وأولادي لكن هناك أدعية كثيرة انتقيناها في السنة النبوية على الزوجة أن ترددها في دعاء يوم الجمعة لزوجي وأولادي.



-اللهُمَّ يا وليّ نعمتي، ويا ملاذي عند كربي، اجعل نقمة زوجي وسخطه عليّ بردًا وسلامًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم.



- اللهُمَّ ارزقني زوجًا صالحًا تقيًا نقيًا هنيًا، عاشقًا لله ورسوله، ناجحًا في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرة عيني وقلبي.



ويستحب أن نقول في دعاء يوم الجمعة لزوجي وأولادي اللهُمَّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين زوج غني بدينه وأخلاقه وماله، فيسعدني ويفرح قلبي، يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون، ارزقني بزوج صالح، وذرية صالحة تقر بهم العيون.



- يا رب، يا حي، يا قيوم، أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن ترزقني زوجًا يخافك يا أرحم الراحمين، وأسألك من خيرك أكثر ممّا أستحق.



- اللهُمَّ عظّمني في قلبه، واجعلني ماء عينيه، ودم قلبه، ودفء حياته، وأسعدني ولا تشقِني معه يا أرحم الراحمين.



اللهُمَّ لك الحمد، فأنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصّمد، اسألك باسمك الأعظم أن تهديني وتهدي زوجي وأبنائي، وتجعلنا من عبادك الصّالحين المتّقين، وتُحسن خاتمتنا وتظلّنا تحت ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك.

- اللهُمَّ ارزقني ودّه وحبّه، وارزقه ودّي وحبّي.



-يا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون أسألك أن تريني في زوجي ما يسعدني وأن تبارك فيه وتحفظه من كل سوء ومكروه.



-اللهم في يوم الجمعة اسألك لزوجي توفيقاً وسعادة وراحة بال والبعد كل البعد يا الله عن كل ما يثقل قلبه ويعكر صفو حياتي ربي احفظه لي برحمتك يا أرحم الراحمين.



ونقول أيضا في دعاء يوم الجمعة لزوجي وأولادي يا الله في يوم الجمعة إحفظ لي روحًا أخاف عليها من كل شيئ و أخشى عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه، اللهم إني أستودعتك زوجي فلا تريني فيه مكروه يارب العالمين.



في يوم الجمعة باسمك اللهم حصنته من أن يصيبه شيء اللهم إني استودعتك أثمن أشيائي و أغلاها يا الله إحفظ لي زوجي فهو قطعة من قلبي فانت من لا يضيع الودائع يارب.



يارب في يوم الجمعة أستودعك زوجي فهو نعمتي وأمان قلبي وضياء عيني وطمأنينة روحي اللهم سهل أمره وأسعد قلبه ونور حياته وسهل عسره واقضي له جميع حوائجه يا الله.



-اللهمَّ نسألك من رحمتك ومن كرمك أن تكرمنا وأن تهدينا لبعضنا.

- اللهم إني أدعوك باسمك الأجل وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك المتعال الذي ملأ الأركان.

- اللهم إني اسألك بنور وجهك أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم اجعل المودة والرحمة حياتنا.

اللهم اهدِ زوجتي للإيمان وثبتها عليه، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين الملتزمين اللهمَّ يا شافي يا معافي، اشفِ زوجتي، واشفِ كلَّ مريضٍ شفاءً لا يغادر سقماً، وأبعد عنها وعنهم كلَّ ألمٍ يارب.

اللهمَّ ربَّ النَّاس، أذهب البأس، اشفِ أنت الشَّافي، لا شفاء إلَّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهمَّ اشفِ زوجتي وردَّها إلى عافيتها سالمةً غانمةً عاجلًا غير آجلًا يارب.

اللهم انزع الشيطان بيننا اللَّهُمَّ اهْدِني لأَحسَنِ الأخلاقِ لا يَهْدي لأَحسَنِها إلَّا أنتَ، اصرِفْ عنِّي سيِّئَها لا يَصرِفُ عنِّي سيِّئَها إلَّا أنتَ.



- بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم عليه السلام، وصبر زوجتي علي، واجعلها برداً وسلاماً علي كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام

- اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين.

-اللهم اخرج زوجتي من حلق الضيق الى اوسع الطريق ،. لا اله الا الله الحليم الكريم .

- لا إله الا الله رب العرش العظيم ، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكريم ، اللهم سهل و أعن ، و امدد زوجتي بالصحة و العافية .





دعوة لزوجي في ليلة الجمعة

-اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجاً ومخرجاً من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين.

- يا رب، سخّر لي زوجي، وحنّن قلبه عليّ، يا رب ضع في قلبه مواضع الرّحمة والأُلفة والمودّة من عندك.

- اللهُمَّ جمّلني في عينيه، وجمّله في عيني، وحبّبني إلى قلبه، وارزقني ذريّةً صالحةً منه.

- اللهُمَّ لا تُفرّق بيني وبينه اللهُمَّ أقرّ عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه، اللهُمَّ أقرّ عيني بالذريّة الصالحة التي تدخل السعادة إلى قلوبنا، وارزقني برّه وطاعته.

- اللهم إني أسألك أن ترزق زوجتي مع كل نبضة قلب وطرفة عين أمناً وأماناً وعفواً وسلاماً وصحة وسعادة وثباتاً على الحق والطاعة.





- اللهُمَّ جمّلني في عينه، واجعله سكنًا لي واجعلني سكنًا له، واجعل بيننا مودّةً ورحمةً، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.



وقت ساعة الإجابة في يوم الجمعة



وعن دعاء يوم الجمعه ووقت ساعة الإجابة اختلف العلماء في هذه الساعة ووقتها، على أقوال كثيرة لكن بينت معظمها أنها بعد العصر، والمراد بقول الرسول: «قَائِمٌ يُصَلِّي»: من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ، وأصح ما جاء فيها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة»، يعني يجلس على المنبر.



دعاء يوم الجمعة مكتوب



وروي في كتاب ابن السني عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».



وروي فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَفْضَلَ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ»، قلت: "يستحب لنا نحن أن نقول: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك".



وروي في كتاب ابن السني عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَجَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنَ السُّوءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى».