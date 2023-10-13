هذا الأمر يوم الجمعة يحصل صاحبه على ثواب صيام وقيام سنة كاملة

قال الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، إن فضل صلاة الجمعة كبير للغاية، مشددا على أمر إذا فعله المسلم يوم الجمعة يحصل على ثواب صيام وقيام سنة كاملة.

وأشار الصباغ، في حواره ببرنامج "اسأل مع دعاء"، والذي يعرض عبر قناة النهار إلى الحديث النبوي الذي يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع، ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.

وأضاف: الرسول قال أيضا عن فضل صلاة الجمعة: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة.

وتابع الصباغ: بعض العلماء قالوا إن الساعة الأولى تبدأ بصلاة الفجر، وبعضهم قال تبدأ مع شروق الشمس، وآخرون قالوا إنها تبدأ مع أول داخل يدخل المسجد .



دعاء بعد صلاة العصر مستجاب

دعاء بعد صلاة العصر مستجاب، ميز الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة وفضله عن سائر الأيام، وجعل الله فيه الكثير من النفحات الإيمانية، وهو اليوم الذي فضل الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء بفضل الصلاة عليه، ونقول في دعاء بعد صلاة العصر مستجاب:

يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا معبود. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا. وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن. عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء. يا ذا قول وعطاء، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا معبود، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين.

