دعاء يوم الجمعة.. أجمل عبارات فتح الطريق إلى الله

حثت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، على الإكثار من الأدعية وخاصة دعاء يوم الجمعة، علاوة على اهتمام القرآن الكريم بشأن الدعاء واعتباره أمرا مهما ينبغي على المسلم الإكثار من ترديده.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على فضل الدعاء وخاصة في يوم الجمعة.

دعاء يوم الجمعة

عن زيد بن وهب، قال: قال لي ابن مسعود: «لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي ألف مرة ؛ تقول : اللهم صلِّ على -سيدنا- محمد».

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وأرنا الحق حقا واهدنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه، واجعلنا هداة مهديين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت.

اللهم صلِّ علي سيدنا محمد ، صلاة تزيل بها عنا الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام ، صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام ، صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام ، صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والآثام ، صلاة تحفظنا بها من نوائب الدهر ، ومن تقلبات الليالي والأيام ، صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استتر به لا يضام.

دعاء يوم الجمعة

يا واهب النور والانعام ، تبارك اسمك يا ذا الجلال والاكرام ، أنت ولينا في الدنيا والآخرة ، يا حنان يا منان ، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك ، وبقدرتك التي قدرت بها علي جميع خلقك أن تجمعنا بنبينا سيدنا محمد يا ربنا في أعلي مقام ،وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام ، وعلي آله هداة الاسلام ، وأصحابه الأعلام ، وأزواجه الطاهرات الكرام.

اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين.

اللهم يا أرحم الراحمين تعطف علينا، وأنزل علينا شآبيب رحمتك يا رب العالمين ،يا رحمن يا رحيم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين، اشف مرضانا، وارحم موتانا ،وسدد الديون عن المديونين ،وانصر جنودك في الأرض يا أرحم الراحمين ،وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين .

أجمل دعاء يوم الجمعة

اللهم فاطِرَ السمواتِ والأرضِ، عالمَ الغيب والشهادة، رَبَّ كُلِّ شيءٍ ومَلِيكَهُ، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شرِّ نفسي، وشرِّ الشيطان وشِرْكِهِ، وأن أقترِف على نفسي سوءًا، أو أَجُرَّهُ إلى مُسلم.

يا رب ارزقنا قلبًا يأنس بمناجاتك، وعقلًا يهتدي بمعرفتك، وروحًا تسعد بذِكرك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون! اللهمَّ لا تردَّنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحون.

وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة

اختلف العلماء في وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة، على أقوال كثيرة لكن بينت معظمها أنها بعد العصر، والمراد بقول الرسول: «قَائِمٌ يُصَلِّي»: من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة.

وأصح ما جاء فيها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة»، يعني يجلس على المنبر.

وروي في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

