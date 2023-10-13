بعد 40 سنة غياب.. هاني شاكر يكشف تفاصيل عودته للتمثيل

كشف الفنان هانى شاكر عن عودته للتمثيل بعد غياب 40 عاما، حيث أن آخر عمل سينمائي قدمه كان في فترة السبعينيات، قائلا: "المسلسل مكتوب.. ومستني شركة الإنتاج المناسبة".

وأوضح هاني شاكر، خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن مواجهة الجمهور لها مكانة كبيرة لديه، كما أن جمهور الأوبرا نوعية مختلفة، وله العديد من السمات المميزة.

مشاركة هاني شاكر في المهرجانات الفنية

وقال هاني شاكر إن آخر مشاركة له في إحدى المهرجانات في لبنان، شهدت حضورا جماهيريا من مختلف الفئات العمرية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أغانٍ جديدة، موضحًا أنه قدم مجموعة من الأغاني المختلفة، الصيف الماضي، وحققت نجاحا وقبولا لدى الجمهور.