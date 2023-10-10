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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هاني شاكر وأسرار رانيا فريد شوقي في سبوت لايت مع شيرين سليمان

صدى البلد

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، النجم هاني شاكر الذي يكشف تفاصيل احدث مشاريعه الغنائية التي ستكون مفاجأة لجمهوره ويتحدث ايضا عن كواليس حفله الأخير الذي قدمه ضمن فعاليات ملتقى أولادنا.

وتستضيف أيضا النجمة رانيا فريد شوقي التي تكشف عن ذكرياتها مع والدها النجم الراحل فريد شوقي وعن علاقتها بوالدتها واسرتها، كما تكشف عن مشاريعها الفنية الجديدة، وتستضيف ايضا في الحلقة الجديدة الفنان طارق صبري الذى يتحدث عن كواليس علاقته بزوجته الفنانة شيري عادل وعن مشروعه الفني الجديد و علاقته بالزعيم عادل امام و أعماله القادمة وكواليس اخرى عديدة.

كما تستعرض الإعلامية شيرين سليمان تفاصيل خاصة من الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي وفيلم الافتتاح ٦٠ جنية الذي يعتبر اول فيلم قصير يعرض في حفل افتتاح مهرجان الجونة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.
 

شيرين سليمان سبوت لايت صدى البلد هاني شاكر فريد شوقي رانيا فريد شوقي

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