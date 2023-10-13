إقبال كثيف من أهالي الجيزة في حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطيني|فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات لتوافد أهالي محافظة الجيزة للمشاركة في حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، ضمن المبادرة التي تنظمها حياة كريمة.

وأكد أهالي محافظة الجيزة تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني الشقيق في أكبر حملة للتبرع بالدم.

وشهدت المحافظة إقبال كثيف من الأهالي للمشاركة في حملة تبرع بالدم تنظمها حياة كريمة والتحالف الوطني.

وقال أحد المتبرعين: "كلنا على دراية كاملة بالأحداث في غزة، ولم اتأخر في تلبية نداء التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين، لأن هذا واجب علينا".

وقال آخر: "حجم الإقبال الكبير على التبرع بالدم هو تعبير طبيعي عن الشعب المصري تجاه الشعب الفلسطيني".

وأطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.