5 أعشاب فعالة تخفض مستوى الكوليسترول في الدم

هناك بعض الأعشاب التي يشير البعض إلى أنها يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ومع ذلك، يجب أن يتم استشارة الطبيب، قبل تناول أي نوع من الأعشاب الطبية؛ للتأكد من سلامتها وفعاليتها لحالتك الصحية الفردية.

وهناك بعض الأعشاب التي تشتهر بأنها تساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”، وتتمثل فيما يلي:

1. الثوم: الثوم يحتوي على مركبات تسمى السلفور، والتي يعتقد أنها تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

2. الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل من الأعشاب التي تستخدم في الطهي والعلاجات التقليدية. وقد أظهرت بعض الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول.

3. الكركم: الكركم هو بهار شهير، ويحتوي على مادة فعالة تسمى الكركمين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتعتقد أنها تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

4. القرفة: القرفة هي توابل شائعة تستخدم في العديد من الوصفات. وقد أظهرت بعض الأبحاث أن تناول القرفة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول.

5. الشاي الأخضر: يُعتقد أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تسمى الكاتيكينات، والتي يعتقد أنها تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول.

ومع ذلك، يجب أن يتم التعامل مع هذه الأعشاب كمكملات غذائية، وليست بديلاً عن العلاج الطبي الموصوف من قبل الطبيب.

وتذكر أن استشارة الطبيب، هي الخطوة الأمثل؛ لتحديد العلاج والنظام الغذائي المناسبين لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.