هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
دوري التنس.. فريق ناشئي الأهلي يهزم هليوبوليس 6-3
صحة النواب: حل أزمة الولادة القيصرية يبدأ بدعم الطبيعية بمستشفيات الحكومة
بنت صغيرة غلطت واعتذرت.. أول رد من إلهام شاهين عن خلافها مع منة عرفة.. فيديو
كلماته أقوى من الرصاص.. تعليق أحمد موسى عن مقال وزير الخارجية بشأن غزة
بعد بيان الإسكان الأخير.. أحمد موسى يوجه رسالة لإدارة الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

صحة النواب: حل أزمة الولادة القيصرية يبدأ بدعم الطبيعية بمستشفيات الحكومة

أميرة خلف

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع معدل الولادة القيصرية يرجع إلى الأفكار المترسخة في عقول السيدات عن معاناة الولادة الطبيعية، وما تمر به السيدات خلال هذه الفترة.

وأوضحت"سعيد" في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن التحفيز على الولادة الطبيعية يتطلب في الأساس وجود فريق طبي يلازم الأم حتى تلد طفلها بسلام داخل المستشفيات، مشيرة إلى أنه في الحقيقة، لا يوجد هذا الأمر سوى بالمستشفيات الكبرى والخاصة، وبتكاليف باهظة جداً.

وأشارت عضو صحة النواب، إلى أن الأم تحتاج تمريضا خاصا مدربا، وطبيبا ينتظرها يوم أو أكثر، وهو غير موجود في المستشفيات الحكومية، بخلاف الولادة القيصرية التي لا تتطلب أي جهد، ففي أقل من ساعة الأم تضع مولودها.

وشددت على ضرورة زيادة الإنفاق على وحدات الولادة الطبيعية في المستشفيات، مع التوعية المستمرة من خلال دورات المشورة الأسرية.

تجدر الاشارة إلى أن الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا مع اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين؛ لبحث عدد من الملفات الصحية والسكانية بالمحافظة، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضحت نائب الوزير، أن الزيادة في عدد الولادات القيصرية تُكلف الموازنة العامة نحو 120 مليار جنيه سنويًا وفق إحصاءات 2018، وترتبط بزيادة مخاطر بعض الأمراض مثل التقزم والتوحد، مما يستلزم تعزيز التوعية بين الأمهات؛ للحد من هذه الظاهرة.

إيرين سعيد مجلس النواب الولادة القيصرية الولادة الطبيعية وزارة الصحة الموازنة المستشفيات الحكومية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

