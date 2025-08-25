صحة النواب: حل أزمة الولادة القيصرية يبدأ بدعم الطبيعية بمستشفيات الحكومة

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع معدل الولادة القيصرية يرجع إلى الأفكار المترسخة في عقول السيدات عن معاناة الولادة الطبيعية، وما تمر به السيدات خلال هذه الفترة.

وأوضحت"سعيد" في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن التحفيز على الولادة الطبيعية يتطلب في الأساس وجود فريق طبي يلازم الأم حتى تلد طفلها بسلام داخل المستشفيات، مشيرة إلى أنه في الحقيقة، لا يوجد هذا الأمر سوى بالمستشفيات الكبرى والخاصة، وبتكاليف باهظة جداً.

وأشارت عضو صحة النواب، إلى أن الأم تحتاج تمريضا خاصا مدربا، وطبيبا ينتظرها يوم أو أكثر، وهو غير موجود في المستشفيات الحكومية، بخلاف الولادة القيصرية التي لا تتطلب أي جهد، ففي أقل من ساعة الأم تضع مولودها.

وشددت على ضرورة زيادة الإنفاق على وحدات الولادة الطبيعية في المستشفيات، مع التوعية المستمرة من خلال دورات المشورة الأسرية.

تجدر الاشارة إلى أن الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا مع اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين؛ لبحث عدد من الملفات الصحية والسكانية بالمحافظة، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضحت نائب الوزير، أن الزيادة في عدد الولادات القيصرية تُكلف الموازنة العامة نحو 120 مليار جنيه سنويًا وفق إحصاءات 2018، وترتبط بزيادة مخاطر بعض الأمراض مثل التقزم والتوحد، مما يستلزم تعزيز التوعية بين الأمهات؛ للحد من هذه الظاهرة.