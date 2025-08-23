قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار الوادي الجديد.. إنشاء منصة إلكترونية للمواقع السياحية.. وحوافز للأطباء لخفض معدلات الولادة القيصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الوادي الجديد تبحث إنشاء منصة إلكترونية للمواقع السياحية.

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، المهندس حاسم حميدة الرئيس التنفيذي لشركة إيزري شمال أفريقيا، وذلك لبحث إنشاء وإطلاق منصة إلكترونية لعرض وترويج المواقع السياحية والأثرية والحرف اليدوية بالمحافظة، بحضور الدكتورة غادة عطاالله ممثل هيئة الاستشعار عن بُعد، والدكتورة علياء الساداتي التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، محمد إبراهيم مدير عام السياحة والآثار بالمحافظة.

وأوضحت نائب المحافظ، أن مشروع المنصة استكمالًا للتعاون المشترك  بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار وهيئة الاستشعار عن بُعد؛ في إطار خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، وفتح آفاق جديدة لاستثمار الإمكانات والمقومات السياحية والبيئة المتاحة، بما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة على خريطة السياحة المحلية والعالمية.

وكيل صحة الوادى الجديد يقترح تقديم حوافز للأطباء لخفض معدلات الولادة القيصرية


شارك الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد في فعاليات اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وبحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعبير متولي مقررة فرع المجلس الإقليمي، وأعضاء المجلس.

وأكد وكيل الوزارة، أن الحد من الولادات القيصرية غير المبررة يُعد أحد الأهداف الرئيسية لمبادرة "الألف الذهبية" التي تهدف إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال في مصر، مشيرًا إلى أن معدل الولادات القيصرية في مصر قد بلغ 72% وفقًا للمسح الصحي السكاني لعام 2021، وهي من أعلى النسب عالميًا مقارنة بالمعدلات الموصى بها دوليًا.


وطرح صبحي خلال الاجتماع مقترحًا متكاملًا يتضمن منح حافز للأطباء والفرق الطبية التي تسهم في خفض معدلات الولادة القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية.

وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع حالات الولادة الطبيعية ودعم الأمهات، و إطلاق حملات توعية للأسر والحوامل حول أهمية الولادة الطبيعية ومخاطر الإفراط في القيصرية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين المؤشرات الصحية وخفض نسب المضاعفات المرتبطة بالولادات القيصرية، بما يسهم في تعزيز صحة الأم والطفل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

استقرار أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الجمعة


شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعه حالة من الثبات في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال واضح من الأهالي، تزامنًا مع إجازة ختام العام الدراسي.

أسعار البيض والدواجن

تراوح سعر الكيلو من الفراخ البيضاء ما بين 67 و75 جنيهًا، فيما سجلت الفراخ الساسو ما بين 82 و90 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 117 جنيهًا للكيلو، مع توقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
أما البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا، وكرتونة الأحمر 140 جنيهًا، بينما وصل سعر البيض البلدي إلى 160 جنيهًا للكرتونة، مع توافر الكميات بشكل مناسب بالأسواق ومنافذ البيع.

وتُعتبر محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية ذات النشاط الزراعي المتنامي، وقد حظيت خلال الأعوام الماضية بدعم حكومي واسع في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، لما له من أهمية في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. 

وشهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في مشروعات الدواجن التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا لتوفير اللحوم البيضاء والبيض للمواطنين.

كما أن طبيعة البيئة والمناخ الصحراوي بالوادي الجديد يوفران ظروفًا مثالية لتربية الدواجن في بيئة صحية وآمنة، وهو ما ينعكس على جودة المنتجات وصلاحيتها، وأسهمت خطط الدولة لدعم الثروة الداجنة من خلال المبادرات التمويلية وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، في رفع القدرة الإنتاجية للمزارع المحلية.

ويعتمد السوق المحلي بدرجة أساسية على إنتاج هذه المزارع، بجانب الكميات التي تصل من محافظات أخرى لتلبية الطلب في أوقات الذروة مثل الأعياد والإجازات الرسمية، كما تتابع الأجهزة التنفيذية مع الموردين والتجار لضبط حركة الأسعار الخاصة بالسلع الرئيسية وعلى رأسها الدواجن والبيض.

