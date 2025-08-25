قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
بسبب ارتفاع الأمواج.. استمرار منع المصطافين من السباحة بالشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
"مونوريل نوفمبر".. الرئيس السيسي يضع خططًا لربط مصر بشبكة موانئ ونقل عالمية
معهد ناصر ينجح في استئصال مرارة بها 1000 حصوة لسيدة عمرها 80 عاما
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، لبحث عدد من الملفات الصحية والسكانية بالمحافظة، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

الاهتمام بالعنصر البشري كركيزة أساسية

وأشادت الدكتورة عبلة الألفي بالتطور الملحوظ الذي تشهده محافظة سوهاج، مؤكدة حرص القيادة التنفيذية بالمحافظة على الاهتمام بالعنصر البشري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكدت أن تحسين مستوى الخدمات الصحية وزيادة وعي المواطنين يمثلان أولوية قصوى للدولة المصرية.

التركيز على صحة الأم والطفل

وأوضحت نائب الوزير أن تحقيق التوازن في معدلات النمو والتنمية يبدأ من صعيد مصر، مع التركيز على صحة الأم والطفل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلى تبني الدولة استراتيجية واضحة لتقديم خدمات صحية متميزة، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي كعامل رئيسي لنجاح الجهود المبذولة في القضية السكانية، التي شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة.

كما شددت على أهمية قانون المسؤولية الطبية في تنظيم المنظومة الصحية، حماية الأطباء، وضمان حقوق جميع الأطراف.

وناقشت الدكتورة الألفي ملف الولادات القيصرية كأولوية قصوى، مشيرة إلى ضرورة خفض معدلاتها إلى النسب الطبيعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت أن الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف الموازنة العامة نحو 120 مليار جنيه سنويًا وفق إحصاءات 2018، وترتبط بزيادة مخاطر بعض الأمراض مثل التقزم والتوحد، مما يستلزم تعزيز التوعية بين الأمهات للحد من هذه الظاهرة.

وأكدت نائب الوزير على أهمية توسيع برامج التوعية الصحية، خاصة في مجالات تعليم الإناث، مكافحة الزواج المبكر، وحماية الأطفال من الممارسات التي قد تهدد مستقبلهم الصحي والتعليمي.

من جانبه، أكد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج التزام المحافظة بتلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوفير خدمات صحية متكاملة وتطوير المنشآت الصحية لتلبية تطلعات المواطنين، مع التأكيد على أهمية تكافؤ الخدمات في جميع الوحدات الصحية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

محافظ سوهاج الصحة الدكتور خالد عبدالغفار الملفات الصحية الولادة القيصرية

