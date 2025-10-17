وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة

سلم د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى رئيس وزراء الهند، تضمنت سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

استعراض مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام وجهود وقف الحرب في غزة

في لقاء رسمي، استعرض وزير الخارجية جهود مصر الرائدة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي أسفرت عن اتفاق وقف الحرب في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين.

التأكيد على الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف الحرب لدعم الاستقرار الإقليمي

شدد وزير الخارجية على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، لضمان تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الاستقرار في المنطقة.

رئيس وزراء الهند يشيد بدور مصر في تعزيز السلام والأمن بالشرق الأوسط

أشاد رئيس وزراء الهند بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، معبراً عن تقديره لمخرجات قمة شرم الشيخ، التي شهدت توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة.