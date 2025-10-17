سمير فرج: الرئيس السيسي وجه بتعريف شباب الجامعات بالأحداث داخل وخارج مصر

شهدت قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة برعاية وحضور د. محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، المحاضرة التذكارية للواء أركان حرب د.سمير فرج تحت عنوان " الأمن القومي المصري وثوابت الدولة الوطنية"، وذلك في إطار احتفال جامعة القاهرة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور د. أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و د. عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، ود. محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعةوالمتحدث الرسمى باسم الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة، والعقيد هاني الحناوي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والمقدم محمد الدغيدي من إدارة التربية العسكرية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وجموع من الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

وفي مستهل كلمته، رحب د.محمد سامي عبدالصادق، باللواء أركان حرب د. سمير فرج فى رحاب جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن د.سمير فرج من الرموز الوطنية الأصيلة التي تجمع بين الخبرة العسكرية والرؤية الاستراتيجية والفكر المستنير، ولافتا إلى عطائه الكبير في إلقاء المحاضرات والندوات التوعوية التي يحتاجها شباب الجامعات، مع إبداء سعادته بأن تستهل جامعة القاهرة موسمها الثقافي بالمحاضرة التذكارية للواء د. سمير فرج.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن انتصارات أكتوبر تُجسد الإرادة والعزيمة، وأن طلاب الجامعة يمثلون الأمل لمستقبل مشرق لهذا الوطن، مشيرًا إلى أن شهر أكتوبر هذا العام شهد العديد من الإنجازات التي تحققت، حيث فاز د. خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كما فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وارتفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيدًا بجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكمته في بلوغ اتفاق انهاء حرب عزة بشرم الشيخ، بحضور الرئيس الأمريكي وزعماء العالم.

وأوضح اللواء أركان حرب د.سمير فرج، أن الحرص على تنظيم المحاضرات التوعوية لطلاب الجامعات يأتي تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعريف الشباب واطلاعهم على الأحداث الجارية داخل الدولة المصرية وخارجها.

واستعرض اللواء أركان حرب د. سمير فرج، الأحداث الجارية في مصر منذ 25 يناير 2011 وحتى الوقت الراهن، وجهود الدولة المصرية في التعامل مع مختلف التحديات طوال تلك الفترة، مستعرضًا موقف مصر الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية. وعقب انتهاء المحاضرة أجاب اللواء أركان حرب د.سمير فرج على مجموعة كبيرة من الأسئلة التى طرحها الطلاب.

وأكد د. عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، أن احتفالات جامعة القاهرة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تأتي في إطار حرصها على غرس روح الانتماء الوطني والفخر بالتاريخ البطولي للقوات المسلحة لدي طلابها وربط الأجيال الجديدة بقيم التضحية والفداء والعطاء التي جسدها أبطال حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفي بهذه الذكرى العزيزة سنويًا من خلال تنظيم عدة فعاليات ثقافية وفنية وتوعوية تسلط الضوء على بطولات الجيش المصري وتضحياته من أجل الوطن.

وقال د. محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، إن احتفالات جامعة القاهرة بالذكرى الـ 52 لنصر أكتوبر يأتي تتويجًا لدور الجامعة كمؤسسة وطنية رائدة في بناء الوعي والتنوير، مؤكدًا أن ما قدمه أبطال أكتوبر يمثل مصدر إلهام دائم للأجيال الجديدة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن نصر أكتوبر لم يكن مجرد حدث عسكري، بل كان انتصارًا لإرادة الأمة المصرية وقدرتها على التحدي والعمل والبناء.

وقد أهدى د. محمد سامي عبدالصادق، درع جامعة القاهرة للواء أركان حرب د.سمير فرج، تقديرًا لجهوده الملموسة في تثقيف شباب الجامعة وتعريفهم بالدروس المستفادة من نصر أكتوبر المجيد والتحديات التي تواجه الامن القومي المصري.

واختتمت الفعاليات بحفل غنائي لفرقة صوت القاهرة بكلية التربية النوعية بإشراف د.طارق سمير عميد الكلية، ود.محمد تقى رئيس قسم التربية الموسيقية، وقيادة المايسترو د. محمد يحيى، حيث قدمت الفرقة مجموعة رائعة من الأغانى الوطنية التي شهدت تفاعلا كبيرا من الطلاب الذين امتلأت بهم قاعة الاحتفالات الكبري.