قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
المشاط: يجب بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يقوم على الشراكات المبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 57 من الملاحق الدبلوماسيين خلال تواجدهم بالهند

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع أعضاء الدفعة ٥٧ من الملاحق الدبلوماسيين المصريين الجدد يوم الجمعة ١٧ اكتوبر، وذلك خلال تواجدهم بنيودلهي فى إطار برنامج تدريبى.  

أكد وزير الخارجية على أهمية الاستفادة من البرامج التدريبية المتنوعة التى ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية للملاحق الدبلوماسيين الجدد فى الدول المختلفة، ومن ضمنها البرنامج التدريبى بالهند، وذلك فى إطار البرامج التى ينظمها المعهد لإصقال مهارات الدبلوماسيين الجدد لتمكينهم من الاضطلاع بمسئولياتهم على أكمل وجه وبكفاءة، مؤكداً أهمية التواصل وتبادل الخبرات مع المعاهد الدبلوماسية المختلفة، بما يؤهلهم للعمل بقطاعات الوزارة والبعثات المصرية بالخارج.

وشدد  عبد العاطي على أهمية قيام الملاحق الدبلوماسيين ببذل قصارى جهدهم لخدمة الوطن، والتحلي بالمثابرة والطموح خلال مسيرتهم المهنية، متناولا حجم المسئولية الملقاة على عاتق الدبلوماسية المصرية خلال هذه المرحلة الدقيقة.

‏‎كما تناول وزير الخارجية التطورات الإقليمية الراهنة، مستعرضًا السياسة الخارجية المصرية القائمة على مبدأ الاتزان الاستراتيجي، مشيرًا الى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لإرساء السلام والامن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

حرص وزير الخارجية على إجراء حوار مفتوح مع الدبلوماسيين الجدد والاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم، مشددا على الأهمية التى توليها الوزارة لتمكين الشباب وإعطائهم الفرص المختلفة لخدمة المصالح الوطنية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الملاحق الدبلوماسيين المصريين نيودلهي البرامج التدريبية الدبلوماسية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

ترشيحاتنا

هانيبعل القذافي

تعجيزبة.. دفاع هنيبعل القذافي يعلق على إخلاء سبيله مقابل11مليون دولار

باكستان

أول تعليق من باكستان على هجوم طالبان ضد أراضيها

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 57 من الملاحق الدبلوماسيين خلال تواجدهم بالهند

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد