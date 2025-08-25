قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
دوري التنس.. فريق ناشئي الأهلي يهزم هليوبوليس 6-3
صحة النواب: حل أزمة الولادة القيصرية يبدأ بدعم الطبيعية بمستشفيات الحكومة
بنت صغيرة غلطت واعتذرت.. أول رد من إلهام شاهين عن خلافها مع منة عرفة.. فيديو
كلماته أقوى من الرصاص.. تعليق أحمد موسى عن مقال وزير الخارجية بشأن غزة
بعد بيان الإسكان الأخير.. أحمد موسى يوجه رسالة لإدارة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025
موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025
عبد العزيز جمال

تزداد عمليات البحث عبر المحركات المختلفة عن إجازة المولد النبوي 2025 ، حيث يرغب العديد من المواطنين في معرفة الموعد الرسمي لهذه الإجازة الدينية المهمة.

ويترقب العاملون في القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك، خاصة مع اقتراب انتهاء الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2025.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، فإن إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 ستحل يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق أيضًا 12 ربيع الأول 1447 هجريًا.

ومن المتوقع أن يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء باعتماد هذا اليوم كعطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة، بما في ذلك القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك البنوك.

إجازة 3 أيام 

وتكتسب هذه الإجازة خصوصية كبيرة هذا العام كونها تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يمنح المصريين عطلة مطولة لمدة 3  أيام تبدأ من الخميس وحتى السبت، ما يجعلها فرصة مميزة للراحة.

دار الإفتاء تحدد موعد المولد النبوي الشريف

أعلنت دار الإفتاء  عن ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول شهر المولد النبوي الشريف، وبذلك كان السبت هو المتمم لشهر صفر 1447 هجرية، وأن أمس الأحد هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1447 هجرية.

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف عن أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ، وعن موعد مولد النبي اعتمادا على الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي، اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025 (29 من شهر صفر 1447 هـ)، وهو يوم الرؤية الشرعية.

واضاف رابح عبر بيان رسمي، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 15 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، بينما يتراوح بقاؤه في سماء باقي محافظات الجمهورية بين 15 إلى 16 دقيقة.

كما سيرى الهلال في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدة تتراوح بين 7 إلى 21 دقيقة بعد غروب الشمس.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقاً للحسابات الفلكية فسوف يكون يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025 هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ فلكيًا.

حلوى المولد.. مذاق الفرح وتحذير من الإفراط

من الطقوس الراسخة في الثقافة المصرية مع اقتراب المولد النبوي، شراء وتناول حلوى المولد النبوي التي باتت جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات، وتتنوّع هذه الحلويات بين السمسمية والحمصية والفولية والملبن وغيرها.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

مع قرب نهاية العام، يتبقى إجازتان رسميتان فقط خلال ما تبقى من العام 2025، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية المعتادة (الجمعة والسبت)، وهما:

الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.

إجازة المولد النبوي موعد إجازة المولد النبوي موعد إجازة المولد النبوي الشريف موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 دار الإفتاء موعد المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الإسكان

تتوالى حملات ردع المخالفين.. جهاز حدائق أكتوبر يتصدى لـ15 مخالفة متنوعة بمختلف المناطق

خلال اللقاء

«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الاستثمار بالقطاع الصحي

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21 مساء اليوم الإثنين 25-8-2025

بالصور

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد