3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

تزداد عمليات البحث عبر المحركات المختلفة عن إجازة المولد النبوي 2025 ، حيث يرغب العديد من المواطنين في معرفة الموعد الرسمي لهذه الإجازة الدينية المهمة.

ويترقب العاملون في القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك، خاصة مع اقتراب انتهاء الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2025.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، فإن إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 ستحل يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق أيضًا 12 ربيع الأول 1447 هجريًا.

ومن المتوقع أن يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء باعتماد هذا اليوم كعطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة، بما في ذلك القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك البنوك.

إجازة 3 أيام

وتكتسب هذه الإجازة خصوصية كبيرة هذا العام كونها تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يمنح المصريين عطلة مطولة لمدة 3 أيام تبدأ من الخميس وحتى السبت، ما يجعلها فرصة مميزة للراحة.

دار الإفتاء تحدد موعد المولد النبوي الشريف

أعلنت دار الإفتاء عن ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول شهر المولد النبوي الشريف، وبذلك كان السبت هو المتمم لشهر صفر 1447 هجرية، وأن أمس الأحد هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1447 هجرية.

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف عن أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ، وعن موعد مولد النبي اعتمادا على الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي، اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025 (29 من شهر صفر 1447 هـ)، وهو يوم الرؤية الشرعية.

واضاف رابح عبر بيان رسمي، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 15 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، بينما يتراوح بقاؤه في سماء باقي محافظات الجمهورية بين 15 إلى 16 دقيقة.

كما سيرى الهلال في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدة تتراوح بين 7 إلى 21 دقيقة بعد غروب الشمس.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقاً للحسابات الفلكية فسوف يكون يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025 هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ فلكيًا.

حلوى المولد.. مذاق الفرح وتحذير من الإفراط

من الطقوس الراسخة في الثقافة المصرية مع اقتراب المولد النبوي، شراء وتناول حلوى المولد النبوي التي باتت جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات، وتتنوّع هذه الحلويات بين السمسمية والحمصية والفولية والملبن وغيرها.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

مع قرب نهاية العام، يتبقى إجازتان رسميتان فقط خلال ما تبقى من العام 2025، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية المعتادة (الجمعة والسبت)، وهما:

الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.