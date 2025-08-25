دوري التنس.. فريق ناشئي الأهلي يهزم هليوبوليس 6-3

فاز فريق التنس بالنادي الأهلي للناشئين تحت 16 سنة، على هليوبوليس، بنتيجة 6-3، في المنافسات التي جمعت بين الفريقين اليوم في دور المجموعات ببطولة الدوري العام.

أقيمت المنافسات على ملاعب نادي هليوبوليس، وقدم الأهلي عرضًا مميزًا على المستويين الفردي والزوجي.

ويضم الفريق كلًّا من: عبد الرحمن ياسر، ياسين السيد، آسر نهاد، آسر سامي، أنس تامر، عمر إيهاب، حسن عبد المجيد، حسن لبيب، زياد بكر، ياسين هيثم، مصطفى أشرف، محمد رائد، حمود إياد.

ويلتقي الفريق مع سموحة، غدًا الثلاثاء، في التاسعة صباحًا، في ثاني منافسات دور المجموعات، على مجمع ملاعب النادي بمقر الجزيرة.

ويترأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وأحمد طارق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا، وأحمد عبد السلام العناني مديرًا لقطاع الناشئين، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا، ودكتور أحمد هيكل طبيب الفريق.