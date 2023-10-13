مصر تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني الشقيق.. فيديو

عرضت فضائية"إكسترا نيوز"، فيديو يرصد أن مصر تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية دعما للشعب الفلسطيني الشقيق.

ويرصد الفيديو العديد من مراكز التبرع بالدم على مستوى الجمهورية بمختلف المحافظات دعما للشعب الفلسطيني.



محمود فوزي يقود حملة «السيسي» للتبرع بالدماء لأهل فلسطين



وفي ذات السياق، قال المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة حضرت اليوم للمركز القومى للتبرع بالدم نصرةومساعدة للأخوة في فلسطين.

وأضاف فوزي، خلال تغطية خاصة على شاشة " إكسترا نيوز"، «وقوفنا مع اخواتنا في فلسطين هو موقف ثابت ودائم على المستوى العربي والقومي،ونحضر بصفتنا أعضاء في الحملة ومواطنين مصريين، وندعو كل مواطن للتبرع بالدم ومشاركة الأشقاء في فلسطين ودعمهم».



وأطلق أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلى على قطاع غزة.

