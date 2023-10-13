فلسطينيون يُخلون مناطق في غزة بعد التحذير الإسرائيلي| شاهد

خرج عدد من الفلسطينيين من مناطقهم في قطاع غزة، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، قاصدين جنوب القطاع؛ بعد التحذير الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، جميع المدنيين في مدينة غزة إلى الإخلاء "جنوبا"، مع دخول الاشتباكات بين الاحتلال وحركة حماس يومها السابع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): " يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا؛ من أجل حمايتهم، والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.. لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل، وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية، ويتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي".

من جهتها طلبت حركة "حماس" من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، عدم مغادرة منازلهم، بحسب بيان أرسلته إلى المؤسسات الإعلامية، صباح الجمعة، متهمة إسرائيل بالانخراط في “حرب نفسية”؛ من خلال إرسال رسائل تطلب من المدنيين الفلسطينيين، وموظفي المنظمات الدولية، بالإخلاء إلى جنوب القطاع.

يأتي ذلك، بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؛ بعدما أطلقت حركة حماس عملية طوفان الأقصى، يوم السبت 7 أكتوبر 2023.

وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطينيا بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.