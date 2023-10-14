عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدكتور محمد عثمان نقيبا لأطباء الفيوم

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان نقيب الاطباء

 فاز الدكتور محمد عثمان بمقعد نقيب أطباء الفيوم، بفارق بلغ نحو 579 صوتًا عن منافسه الدكتور خالد الخشاب،  حصل عثمان على  841 صوتًا بينما حصل منافسه الدكتور خالد الخشاب على 262 صوتا

بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الفيوم اليوم 112 صوتًا من إجمالي 3000 طبيبًا وطبيبة ممن لهم حق التصويت.


وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ١١٠٣ صوتًا منهم 517 صوتًا في اللجنة الأولى، و586 صوتًا في اللجنة الثانية، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 9 أصوات منها 5 أصوات في اللجنة الأولى و4 في اللجنة الثانية.

 

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد أعلنت النتيجة ، عقب فرز الاصوات والانتهاء من غلق باب التصويت .

 

جامعة الفيوم: كلية الصيدلة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

 

حياة كريمة.. قافلة ضخمة لـ طب أسنان القاهرة بقرية الصبيحي في الفيوم|صور

 

الفيوم اخبار الفيوم نقابة الأطباء محمد عثمان نقيبا للاطباء الدكتور خالد الخشاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

بـ 170 ألف جنيه.. أعرف مواصفات رينو لوجان

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

موضوعات متعلقة

حياة كريمة.. قافلة ضخمة لـ طب أسنان القاهرة بقرية الصبيحي في الفيوم|صور

رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الصبيحي في الفيوم

جامعة الفيوم تطلق مبادرة كنوز الآثار | صور

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تنظم حفل استقبال بالفيوم للطلاب الجدد

محافظ الفيوم يتابع جاهزية وكفاءة معدات مختلف القطاعات تحسباً لأي أحداث طارئة

"هرم اللاهون" بالفيوم يستقبل أفواجا سياحية من ألمانيا وإيطاليا

رئيس مركز ابشواى : مؤتمر جماهيري استعدادا للزراعات الشتوية

الفيوم تحصد مركز ثاني جمهورية في مسابقة مراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية

ترشيحاتنا

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب وقف التهجير القسري لسكان غزة

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تعقد ثاني لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. وداع شعبي لـ القمص سمعان إبراهيم

عاجل| إصابة 21 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج البحر الأحمر

مفاجأة صادمة للأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني .. ما الذي حدث؟

تفاصيل اقتراح روسيا بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سنلتقي في القدس أوالجنة.. معلومات عن الفنان الفسلطيني علي نسمان بعد إستشهاده

فوائد خارقة لتناول الخرشوف على الصحة والجسم

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

فيديو

فقد الحركة والبصر في 30 دقيقة.. تفاصيل المرض النادر لـ نجل محمد ثروت

أصالة بفستان مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني فى أحدث ظهور|شاهد

الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي وعلاقته بالدراسة

قوات الاحتلال تخطط لتهجير سكان غزة إلى سيناء| رد قوى من مصؤ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ