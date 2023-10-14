الدكتور محمد عثمان نقيبا لأطباء الفيوم

فاز الدكتور محمد عثمان بمقعد نقيب أطباء الفيوم، بفارق بلغ نحو 579 صوتًا عن منافسه الدكتور خالد الخشاب، حصل عثمان على 841 صوتًا بينما حصل منافسه الدكتور خالد الخشاب على 262 صوتا



بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الفيوم اليوم 112 صوتًا من إجمالي 3000 طبيبًا وطبيبة ممن لهم حق التصويت.



وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ١١٠٣ صوتًا منهم 517 صوتًا في اللجنة الأولى، و586 صوتًا في اللجنة الثانية، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 9 أصوات منها 5 أصوات في اللجنة الأولى و4 في اللجنة الثانية.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد أعلنت النتيجة ، عقب فرز الاصوات والانتهاء من غلق باب التصويت .



