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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم: كلية الصيدلة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

صدى البلد

 

 نظمت كلية الصيدلة "حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى" ، تحت رعاية أ.د/ ياسر مجدى حتاته رئيس الجامعة، والمشرف على كلية الصيدلة، وإشراف أ.د/ محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

 

جاء ذلك بحضور محمد عبد الله حمزاوي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأحمد عادل القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع، ومحمد أحمد السيد منسق برنامج الصيدلة الاكلينيكية، وأحمد اسماعيل صبرى منسق الأنشطة الطلابية.  ، وبحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب الجدد والقدامى.

 

أوضح محمد حمزاوي أن قيادة الجامعة والكلية لا تدخر جهدًا في توفير المناخ الدراسي الملائم للطلاب ليكونوا خريجين أكفاء في التخصص وفق متطلبات سوق العمل.

 

وأضاف  أن كلية الصيدلة ‏تعمل على إعداد صيدلي متميز مؤهل لكافة مجالات سوق العمل المختلفة، كما حثَّ الطلاب على الاجتهاد والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية المختلفة، والالتزام بالواجبات المحددة تجاه الكلية، وتابع حديثه عن أقسام الكلية المختلفة وطبيعة الدراسة.

ومن جانبه وجَّه أحمد عادل الطلاب بالتميز والتدريب، وبذل المزيد من الجهد من أجل التفوق العلمي، فضلاً عن المشاركة في الأنشطة الطلابية، والحفاظ على القيم والتقاليد الجامعية.

 

هذا وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتضمن عددًا من الفقرات الترفيهية، وتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية خلال العام الماضي.

 

 

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