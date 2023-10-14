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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

هانى الناظر
هانى الناظر

بدأت القصة بكتابة دكتور هاني الناظر منشور يعتذر فيه عن الإجابة على أسئلة المرضى على فيس بوك لمعاناته من مشكلة صحية وتفاعل الجمهور بشكل محدود في البداية.

 

ولكن بعد إعلان نجل دكتور هاني الناظر أن والده سيخضع لجراحة صغيرة لأخذ عينة منه و إجراء فحوصات عديدة للتوصل لسبب الصداع نشطاء السوشيال ميديا في التفاعل بشكل سريع مع المنشور حتى تحول لترند وقام محبيه بطلب الدعاء من اصدقائهم على فيسبوك  للدكتور هاني الناظر

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تفاجئ الجمهور بعدها بإعلان الدكتور محمد هاني الناظر إصابة والده بمرض السرطان و طلب الدعاء منهم ولكن الأمر كان بمثابة صدمة للجميع وانتشرت منشورات الدعم والدعاء للدكتور هاني الناظر بشكل كبير على السوشيال ميديا لم يقتصر الأمر على المصريين فقط بل أبناء الدول العربية الأخرى حزنوا على إصابة الطبيب الشهير بهذا المرض وكثفوا الدعاء له.

ولم يتم كشف نوع السرطان الذي أصيب به دكتور هاني الناظر حتى الآن ولم ينشر أى صور جديدة له واختفى من على السوشيال ميديا.

منشور نجل هانى الناظر
منشور نجل هانى الناظر

وتقوم الأسرة ومدير مركزه الطبي بنشر أهم تطورات حالة دكتور هاني الناظر الصحية على مدار الأيام الماضية ولكن دون شرح أى تفاصيل عن طبيعة المرض والأعراض التى عانى منها.

 

 أهم تصريحات الأهل والأصدقاء


 وكان الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب الأسبق طمأن الجمهور على دكتور هاني الناظر بعد زيارته له وكشف أن روحه المعنوية مرتفعة وإيمانه قوي  وإن شاء الله سينتصر علي المرض .. و يشكر الجميع ويسألكم الدعاء.

أما عن عائلة دكتور الناظر فقد حرص نجله محمد على نشر حالة والده الصحية وتطوراتها باستمرار لطمأنت محبيه وطلب الدعاء منهن.

 قال الدكتور محمد نجل هانى الناظر أن ما يحتاجه حقا من الأقارب والأصدقاء والمتابعين هو الدعاء لوالده أما كثرة الاتصالات والدعم النفسي من خلال الكلام لا يساعدهم بل بالعكس يعطل عن أشياء كثيرة هامة وأن أفضل وسيلة للدعم هى الدعاء ، موضحا أنه سينشر تطورات حالة دكتور هاني الناظر باستمرار لطمأنة الجمهور عليه.

حالة دكتور هاني الناظر حاليا 

وآخر ما نشر عن حالة دكتور هاني الناظر الصحية أنه بدأ مرحلة العلاج الكيماوي ويعانى من الالم الشديد فهى من أصعب مراحل علاج السرطان ولها الكثير من الأعراض من بينها تساقط الشعر والألم القوي.

دكتور هاني الناظر
دكتور هاني الناظر

كيف تكتشف السرطان سريعا 

ونرصد لكم أهم علامات السرطان الأولى التى تظهر في البداية للتمكن من اكتشاف المرض سريعا نقلا عن موقع اليونيسيف الطبي.

يمكن للفحوصات اكتشاف السرطان قبل ظهور الأعراض ويمكنك أنت التقاط علامات الإنذار المبكر من خلال الاهتمام الشديد بالتغيرات التي تطرأ على جسمك إذا لاحظت شيئًا جديدًا أو مختلفًا يستمر لعدة أسابيع.

إليك 17 عرضًا قد تستدعي الاتصال بالطبيب سريعا واجراء الفحوصات والتأكد من ارتباطها بمرض السرطان أم أن لها بسبب آخر .

1. كتل غير عادية
يجب تقييم أي كتلة أو كتلة جديدة لا تختفي وغالبًا ما تتورم العقد الليمفاوية عند إصابتك بنزلة برد، ولكن إذا استمر التورم بعد شفاءك، فيجب عليك الاتصال بطبيبك

2. التغيرات في عادات الحمام
يمكن أن تشير التغيرات الكبيرة في وظائف الجسم إلى سرطان القولون أو البروستاتا أو المثانة، من بين أنواع السرطان الأخرى، وتشمل العلامات التحذيرية الإمساك المستمر أو الإسهال. دم أسود أو أحمر في البراز أو براز أسود قطراني؛ التبول أكثر تواترا والدم في البول.

3. الانتفاخ
نحن جميعا نشعر بالانتفاخ بين الحين والآخر لكن الانتفاخ الذي يستمر لأكثر من أسبوعين يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان المبيض، بالإضافة إلى سرطانات الجهاز الهضمي المختلفة.

4. تغيرات الثدي
وتشمل هذه ظهور كتلة جديدة، أو نقر، أو تغير في اللون، أو تغيرات حول الحلمة، أو إفرازات غير عادية لم تكن لديك من قبل و على الرغم من أن معظم سرطان الثدي يحدث عند النساء، إلا أنه يمكن أن يصاب به الرجال أيضًا.

5. السعال المزمن
السعال الذي يستمر لأكثر من أسبوعين، وخاصة السعال الجاف، يمكن أن يكون علامة على سرطان الرئة.

6. الصداع المزمن
الصداع الذي يستمر لأكثر من أسبوعين ولا يستجيب للأدوية المعتادة يمكن أن يكون سببه ورم في المخ.

7. صعوبة في البلع
إذا شعرت وكأن الطعام يعلق في حلقك أو كنت تواجه صعوبة في البلع لأكثر من أسبوعين، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الحلق أو الرئة أو المعدة.

8. الكدمات المفرطة
من الطبيعي أن تكون هناك كدمة على الساق نتيجة الاصطدام بطاولة القهوة، لكن ظهور الكثير من الكدمات فجأة في أماكن غير عادية لم تتعرض للاصطدام يمكن أن يشير إلى الإصابة بسرطانات الدم المختلفة.

9. الحمى أو الالتهابات المتكررة
يمكن أن يشير ارتفاع الحمى مرارًا وتكرارًا، أو الانتقال من عدوى إلى أخرى، إلى وجود جهاز مناعي أصبح أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الدم.

10. التغييرات الشفوية
يمكن أن تشير القروح أو الآفات المستمرة أو المناطق المؤلمة في الفم، خاصة عند الأشخاص الذين يدخنون أو يشربون الخمر بكثرة، إلى الإصابة بسرطانات الفم المختلفة.

11. تغيرات الجلد
ينبغي تقييم التحول في مظهر الشامة أو الوحمة من قبل مقدم الرعاية الصحية، إما شخصيًا أو من خلال زيارة عبر الفيديو، لتتذكر التغييرات التي تثير القلق، استخدم وسيلة التذكر السهلة ABCDE .

التماثل : لا يشبه نصف الشامة أو العلامة النصف الآخر.

الترتيب B : الحواف غير منتظمة أو غير واضحة.

اللون C : يكون متنوعًا أو غير متناسق، سواء كان أسودًا أو بنيًا.

القطر د : أكبر من حجم ممحاة القلم الرصاص.

E volving: يشير هذا إلى أي شامة تنمو أو تنزف أو تتغير بمرور الوقت.

12. الألم الذي يدوم
يجب تقييم الألم المستمر في أي مكان في جسمك والذي ليس له سبب واضح ولا يستجيب للعلاجات القياسية .

13. التعب المستمر
يمكن أن يكون التغيير المفاجئ والدائم في مستوى الطاقة لديك، بغض النظر عن مقدار النوم الذي تحصل عليه، علامة على الإصابة بسرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية.

14. نزيف ما بعد انقطاع الطمث
هناك عدد من الأسباب لذلك، ولكن إذا استمر الأمر، فقد يرغب طبيبك في التحقق من سرطان عنق الرحم أو الرحم.

15. آلام في المعدة أو غثيان
يمكن أن يكون الانزعاج غير المعتاد الذي يستمر لأكثر من أسبوعين علامة تحذيرية لسرطان الكبد أو البنكرياس أو سرطانات الجهاز الهضمي المختلفة.

16. فقدان الوزن غير المبرر
الوزن يتقلب، لكن فقدان الوزن عندما لا تحاول أو فقدان شهيتك، يمكن أن يشير إلى العديد من أنواع السرطان، خاصة تلك التي انتشرت.

17. الدورة الشهرية غير طبيعية أو آلام في الحوض


تعاني معظم النساء من فترات غير منتظمة أو تشنجات في بعض الأحيان. لكن الألم المستمر أو التغيرات في الدورة الشهرية يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان عنق الرحم أو الرحم أو المبيض.

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