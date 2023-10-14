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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب مدير مستشفى عين شمس: مرض الزهايمر لا يمكن علاجه وإنما تأخير انتشاره

الزهايمر
الزهايمر

قالت رضوى مجدي، نائب مدير مستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس، إن المسلسلات التي تتناول الحديث عن بعض الأمراض، تؤثر بالإيجاب على وعي المواطنين.

وأضافت “رضوى مجدي” خلال حوارها على قناة “دي إم سي”، أن العمل الدرامي يضع خطوات واضحة للمرض، وأبرز الأعمال الخاصة بتناول مرض "الزهايمر"، وهو مسلسل "ألفريدو"، مشيرة إلى أن الزهايمر يعني حدوث خلل في الوظائف المعرفية، سواء اللغة أو التخطيط.

واسترسلت: الزهايمر وخرف الشيخوخة لهم أنواع كثيرة، متابعة: هناك أنواع من خرف الشيخوخة يمكن علاجها، ولكن الزهايمر لا يمكن علاجه ولكننا نعمل على تأخير انتشار المرض.

وشددت على أهمية أداء التمارين الرياضية والمشي، وتناول أغذية صحية متكاملة، لتحفيذ خلايا الذاكرة والمخ.

الزهايمر مرض الزهايمر طب المسنين خرف الشيخوخة الشيخوخة

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