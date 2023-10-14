نائب مدير مستشفى عين شمس: مرض الزهايمر لا يمكن علاجه وإنما تأخير انتشاره

قالت رضوى مجدي، نائب مدير مستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس، إن المسلسلات التي تتناول الحديث عن بعض الأمراض، تؤثر بالإيجاب على وعي المواطنين.

وأضافت “رضوى مجدي” خلال حوارها على قناة “دي إم سي”، أن العمل الدرامي يضع خطوات واضحة للمرض، وأبرز الأعمال الخاصة بتناول مرض "الزهايمر"، وهو مسلسل "ألفريدو"، مشيرة إلى أن الزهايمر يعني حدوث خلل في الوظائف المعرفية، سواء اللغة أو التخطيط.

واسترسلت: الزهايمر وخرف الشيخوخة لهم أنواع كثيرة، متابعة: هناك أنواع من خرف الشيخوخة يمكن علاجها، ولكن الزهايمر لا يمكن علاجه ولكننا نعمل على تأخير انتشار المرض.

وشددت على أهمية أداء التمارين الرياضية والمشي، وتناول أغذية صحية متكاملة، لتحفيذ خلايا الذاكرة والمخ.