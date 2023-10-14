الوزراء: الحكومة تستهدف تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تفقد المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، كما استعرض نماذج ناجحة لمصانع مصرية ناجحة، في القطاع الخاص.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الدولة والحكومة تستهدف تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات، من أجل زيادة الانتاح المحلي وتقليل الواردات، موجها حديثه لرجال الصناعة، قائلا: التوقيت مناسب لاستغلال المميزات الاقتصادية المقدمة من الدولة.



ولفت إلى أن العالم يعاني الآن من أزمات لم يتعرض لها من مئات السنين، متابعا: الدول القادرة على امتلاك مقدراتها والاكتفاء الذاتي، هي الدول التي ستنجح في الخروج من الأزمات.