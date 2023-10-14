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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات موسعة بين شكري ونظيره التركي لتنسيق الرؤى بشأن الوضع فى غزة|صور

صدى البلد

استقبل سامح شكري وزير الخارجية ، اليوم السبت نظيره التركي هاكان فيدان بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، الذي يزور القاهرة عقب لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وعقب وصوله إلى مقر وزارة الخارجية، عقد الوزير شكري مع نظيره التركي جلسة مباحثات مغلقة، والتي شهدت جهدا مشتركا نحو دفع العلاقات بين البلدين قدماً على كافة الأصعدة، وتنسيق ثنائي حول التحديات الإقليمية والدولية.

وعقد وفدي البلدين برئاسة وزيري الخارجية مباحثات موسعة ومناقشات مطولة حول أوجه العلاقات السياسية ودفع التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات، وتنسيق بشأن الوضع المتأزم فى قطاع غزة وجهود وقف التصعيد ودعم الحقوق الفلسطينية.

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التحديات الاقليمية الحقوق الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزير شكري جلسة مباحثات سامح شكري وزير الخارجية وزير الخارجية هاكان فيدان

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