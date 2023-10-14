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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرد وفي يسافر أميالا ليبكي في جنازة رجل أطعمه لفترة من الزمن

صدى البلد

أظهر مقطع فيديو مفجع، قردًا حزينًا في جنازة رجل أطعمه لعدة أشهر بعد أن تبع الجثة مسافة 25 ميلًا للوصول إلى هناك.
 

وبحسب ما ورد، تُظهر اللقطات التي تثير الدموع القرد حزينًا على فقدان الرجل الذي كان تربطه به علاقة منذ بضعة أشهر.


 

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وذكرت وسائل الإعلام المحلية في مدينة أمروها بولاية أوتار براديش الهندية، أن الرجل المتوفى، ويدعى رامكونوار سينج، كان يطعم القردخلال الأشهر القليلة الأخيرة من حياته.


 

وفي مقطع فيديو تم التقاطه للحيوان في الجنازة، يجلس القرد باكيًا بجوار جثة سينج المغطاة، ويبدو أنه حزين إلى جانب أفراد عائلته.

 

كما شوهدت امرأة، يعتقد أنها أحد أفراد عائلة السيد سينج، وهي تبكي بجوار الرئيسي بسبب الخسارة الفادحة.


 

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرد شوهد وهو يذرف الدموع. وبحسب ما ورد بقي القرد بجانب الجثة خلال جميع الطقوس والإجراءات.

يُظهر باقي المقطع القرد ملقى على الأرض قبل أن يُرى واقفاً بجانب النهر بينما تقوم حاشية الرجل ببناء ما يبدو أنه محرقة جنائزية فيتيغري دهام.

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