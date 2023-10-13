أب يخلع ملابسه ويقف بقميص حريمي في اجتماع المدرسة.. ما القصة؟| صور

قام أب محبط بخلع ملابسه حتى أصبح مرتديًا قميص نسائي قصير "توب" وسروال جينز ضيق احتجاجًا على قواعد اللباس في المدرسة.

كان الأب الذي يدعى "إيرا لاثام"، من ولاية أريزونا، غاضبًا من قيام مدرسة أطفاله بتخفيف معايير قواعد اللباس التي لم يتم تحديثها منذ عام 2001، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

فقد جادل الجناح التقدمي للجنة المدرسة بأن القيود الحالية تستهدف الإناث بشكل غير متناسب، واقترحوا السماح بارتداء الفساتين والملابس القصيرة، والأشرطة والقمصان الكاشفة لـ منطقة البطن.

ولكن تلك القواعد الجديدة للملابس كانت سبب في اعترض لاثام على الاقتراح، وقرر بذل جهد إضافي في اجتماع مجلس إدارة المدرسة، ويظهر مقطع فيديو الأب وهو داخل اجتماع خاص بالمدرسة الثانوية وهو يخلع قميصه أمام الجميع، ويكشف عن ثوب أسود مشدود فوق صدره "توب".

أظهرته وهو يرتدي شورت جينز ضيق جدًا، وتحدث قائلًا: "بموجب السياسة المقترحة، سيكون هل هذا مناسبا في الفصول الدراسية؟"، وأضاف: "قواعد اللباس التي أرادوا الالتزام بها هي في الأساس قواعد لباس في حمام سباحة عام".