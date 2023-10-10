مئات الجرار في مقبرة أول ملكة حكمت مصر.. ماذا وجدوا فيها؟

اكتشف علماء الآثار قبل أيام مئات من جرار النبيذ المختومة وغير المفتوحة في مقبرة أم القعاب في مدينة أبيدوس القديمة في مصر.





وعثر فريق الباحثين على جرار النبيذ أثناء التنقيب في مقبرة الملكة ميريت نيت، التي ربما كانت أول ملكة تحكم مصر خلال الأسرة الأولى، ومن المفترض أن ميريت نيت وصل إلى السلطة في وقت ما حوالي 3000 قبل الميلاد.





وكانت الجرار في حالة ممتازة، وكان عمر بقايا النبيذ الموجودة بداخلها حوالي 5000 عام. وبالإضافة إلى أوعية النبيذ، عثر علماء الآثارأيضًا على بذور عنب محفوظة جيدًا، والمعروفة أيضًا باسم البذور.





قال إملين المحاضر في معهد الدراسات الكلاسيكية بجامعة لندن، في مقابلة مع مجلة نيوزويك: "إن اكتشاف جرار النبيذ المغلقة والسليمة في أبيدوس، إلى جانب قشور العنب المحفوظة جيدًا، لديه القدرة على بناء فهمنا بشكل كبير لبعض أقدم أنواع النبيذ واستخدامه وتجارتهفي منطقة البحر الأبيض المتوسط القديمة وشمال إفريقيا".





وفقًا لـ إملين الذي لم يشارك في التنقيب، فإن مثل هذه الاكتشافات القديمة المتعلقة بالنبيذ نادرة في مصر - وحقيقة أن الجرار كانت مغلقة وغير ملوثة أمرلافت للنظر بشكل خاص.





"إن التاريخ المبكر للغاية لهذه المادة يضعها في منعطف زمني رئيسي، حيث كانت المعرفة بإنتاج النبيذ وزراعة العنب تنتشر في الجنوب الغربي، من مكان أصلها المفترض في ما يعرف الآن بجورجيا وأرمينيا وإيران عبر بلاد الشام وعلى طول الشرق، وقال إملين: “ساحل البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى مصر”.





ويأمل الباحثون أن يلقي هذا الاكتشاف النادر المزيد من الضوء على عادات شرب النبيذ لدى المصريين القدماء، وكذلك تحليل البقايا المتبقية داخل الجرار، يمكن أن يسلط الضوء على التركيب الكيميائي للنبيذ الذي كان بداخله، ويكشف عن نكهته وأي مكونات إضافية تم استخدامها.