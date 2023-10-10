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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة أول حالة.. فيروس فتاك يظهر في أمريكا

صدى البلد

تم اكتشاف مرض فتاك يسبب تورم الدماغ وينتقل إلى البشر عن طريق لدغات القراد في الولايات المتحدة لأول مرة.


 

ويأتي هذا الاكتشاف المروع بعد وفاة شخص في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس بواسان، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي إكسبريس" البريطانية.


 

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وقال الدكتور نيليش كاليانارامان، من وزارة الصحة بولاية ميريلاند: "نشعر بحزن شديد للإبلاغ عن أول حالة وفاة بـ فيروس بواسان فيولايتنا".


 

ويقتل هذا الفيروس النادر ما يصل إلى واحد من كل عشرة من المصابين عن طريق التسبب في تورم الدماغ، وهو ما يعرف باسم التهاب الدماغ، أو الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، المعروف باسم التهاب السحايا.


 

هذه هي الحالة الأولى على الإطلاق لبواسان التي يتم العثور عليها في ولاية ماريلاند وتم تسجيلها في 22 سبتمبر.


 

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ويعتقد أن الضحية التي لم يذكر اسمها أصيبت بالفيروس أثناء وجودها في كندا ثم عادت بعد ذلك إلى ماريلاند.


 

لا توجد حاليا أي لقاحات أو أدوية محددة متاحة لعلاج مرض فيروس بواسان، لذا ينصح خبراء الصحة باتخاذ تدابير وقائية عند قضاءالوقت في الهواء الطلق.


 

للحد من خطر لدغات القراد، تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأفراد بتجنب المناطق المشجرة والمزدحمةبالأشجار ذات الحشائش العالية وأوراق الشجر.


 

بالإضافة إلى ذلك، يوصى باستخدام طارد الحشرات قبل ممارسة الأنشطة الخارجية مثل التخييم أو التنزه في الحدائق.

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