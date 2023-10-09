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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كوكب غريب يكتشفه العلماء يثير الحيرة.. ما قصته؟

صدى البلد

اكتشف علماء الفلك كوكبًا وصفوه بأنه مستحيلًا، فقد يدور حول نجم عملاق يبعد حوالي 530 سنة ضوئية.

 

ويدور العالم الغازي الكبير المعروف باسم Ursae Minoris b8 أو 'Halla' - حول النجم بايكدو، وهو نجم عملاق أحمر منتفخ يمر بمرحلة احتضار.

 

استنادًا إلى قياسات بيكدو، قرر الباحثون أن النجم قد مر بالفعل بمرحلة من التوسع والانكماش، وهي مرحلة كانت ستشاهده ينمو إلى ما هو أبعد من مدار هالا.

 

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لكن ما هو غير واضح هو كيف تمكن الكوكب من البقاء على قيد الحياة، في حين أنه كان من المفترض أن يبتلع ويتمزق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

 

وتم التعرف على الكوكب الغريب في البيانات التي تم جمعها بواسطة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا، والذي يجد العوالم عبر "طريقة العبور"، ويتضمن ذلك البحث كيفية ظهور النجوم خافتة عندما يمر كوكب يدور بيننا وبينها.

 

وأجرى الدراسة عالم الفيزياء الفلكية الدكتور مارك هون من جامعة هاواي وزملاؤه، وأوضحوا: "عندما تتوسع نجوم النسق الرئيسي إلى عمالقة حمراء، فمن المتوقع أن تبتلع الكواكب القريبة".

 

وأضافوا: "حتى الآن، تم تفسير غياب الكواكب ذات الفترات المدارية القصيرة حول العمالقة الحمراء التي تحترق في قلب ما بعد التوسع والهيليوم كدليل على أن الكواكب ذات الفترات القصيرة حول النجوم الشبيهة بالشمس لا تنجو من مرحلة التوسع العملاق لنجومها المضيفة".

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في الواقع، يعتقد العلماء أن هذا سيكون المصير النهائي لعطارد والزهرة ومن المحتمل للأرض عندما ينفد وقود الهيدروجين من الشمس وتبدأ في التوسع في غضون خمسة إلى ستة مليارات سنة.

 

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