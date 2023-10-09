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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حركة جماعية في نواة الأرض تثير القلق.. تفاصيل

صدى البلد

اكتشفت دراسة جديدة حركة جماعية سريعة لذرات الحديد في اللب الداخلي للأرض، وقد تفسر هذه الحركة ضعف النواة غير المتوقع فيالبيانات الزلزالية ولها آثار على فهم توليد المجال المغناطيسي للأرض.


 

إن ذرات الحديد التي تشكل اللب الداخلي الصلب للأرض محشوة بإحكام بسبب ضغوط عالية فلكية، وهي الأعلى على هذا الكوكب.


 

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كما وجدت دراسة أجرتها جامعة تكساس في أوستن والمتعاونون في الصين أن مجموعات معينة من ذرات الحديد في اللب الداخلي للأرضقادرة على التحرك بسرعة، وتغيير أماكنها في جزء من الثانية مع الحفاظ على البنية المعدنية الأساسية للحديد، وهذا النوع من الحركة يُعرفباسم "الحركة الجماعية".


 

وتشير النتائج، التي تم الحصول عليها من خلال التجارب المعملية والنماذج النظرية، إلى أن الذرات الموجودة في النواة الداخلية تتحرك أكثربكثير مما كان يُعتقد سابقًا.


 

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يمكن أن تساعد النتائج في تفسير العديد من الخصائص المثيرة للاهتمام للنواة الداخلية والتي حيرت العلماء لفترة طويلة. ويمكنهم أيضًاالمساعدة في تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه اللب الداخلي في تشغيل الدينامو الجغرافي للأرض، وهي العملية بعيدة المنال التي تولدالمجال المغناطيسي للكوكب.


 

وقال جونج فو لين، الأستاذ في كلية UT Jackson لعلوم الأرض وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة: "نحن نعرف الآن الآلية الأساسية التيستساعدنا في فهم العمليات الديناميكية وتطور اللب الداخلي للأرض".

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