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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

«جابته من رقبته».. سمكة قرش تخطف رجلا قبل الاحتفال بزفاف صديقه في كاليفورنيا

صدى البلد

تعرض ضيف في حفل زفاف، لهجوم عنيف من سمكة قرش، بينما كان العريس يقف مذهولًا في حالة صدمة من الحادثة، ففي ثوانٍ، اختفى الضيف عن الأنظار، وما زالت جثته مفقودة.

وكان الضيف، الذي يدعى "فيليكس لويس نجاي"، ويبلغ من العمر 52 عاما، يسبح بالقرب من شاطئ وايلد كات في كاليفورنيا، حيث كان يحتفل هو وآخرون مع العريس بهذه المناسبة.

 

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ونزل الرجل- هو والعريس "جيم كينان"- إلى الماء، ثم جاءت سمكة قرش، وأمسكت فيليكس من رقبته، وأخفته تحت سطح المياه، وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي نرى فيها فيليكس.

ووصف العريس، لحظة التهام سمكة القرش لصديقه، بأنها “مروعة”، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلياكسبريس" البريطانية.

وأضاف :"اندفع رجلان آخران خارج الماء، واستدارا وشاهدا دماء وبعض الاضطراب في الماء"، فيما لم يتم العثور على جثة الضحية، كما لم يتم التأكد مما إذا كان قد مات. 

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ووفقا للصحيفة، تعمل خدمة المُتنزه حاليًا، مع مكتب الطبيب الشرعي؛ لتحديد كيفية إجراء البحث عن الجثة.

ويقول البروفيسور كريس لوي، رئيس مختبر أسماك القرش في جامعة ولاية كاليفورنيا لونج بيتش، إن أسماك القرش عادة ما تتوقف عن مهاجمة البشر؛ لأنها ليست فرائسها المعتادة. 

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