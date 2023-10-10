واقعة مؤسفة.. لدغة عقرب تنهي حياة فتاة برازيلية في سريرها

توفيت فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بعد أن زحف عقرب إلى سريرها ولدغها أثناء نومها.

أصيبت طفلة برازيلية تدعى "ماريا فرناندا "بسكتة قلبية بعد أن دخل العنكبوت تحت الغطاء ولدغها مرارا وتكرارا.

تم نقلها إلى المستشفى الإقليمي في ماتو غروسو دو سول في كامبو غراندي، البرازيل، حيث عولجت بالعلاج بالأجسام المضادة للسموم.





لكن توفيت ماريا في وحدة العناية المركزة بعد ستة أيام من تعرضها للدغة القاتلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وقالت فانيسا راميريز دا سيلفا، والدة ماريا، إنها أصيبت بالرعب عندما وجدت العقرب يهاجم ابنتها، وأضافت الأم البالغة من العمر 27 عامًا: "ستبقى الصورة في رأسي إلى الأبد، جلست على السرير، واستدارت، فرأيت العقرب ملتصقًا بظهرها، لم يكن عقربًا صغيرًا، بل كان عقربًا كبيرًا.

واكملت الأم:"ضربتها، ورغم أنها كانت تتألم، رفعت إصبعها الصغير وقالت أن العقرب انتقل إلى قميصي، ضربت يدي وألقيته على الأرض فقتلته".