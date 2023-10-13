عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البشرية تتوصل لـ أسرع جسم يصنعه الإنسان في التاريخ.. تعرف عليه

صدى البلد

أصبح مسبار ناسا أسرع جسم من صنع الإنسان في التاريخ، فقد حقق مسبار باركر الشمسي، الذي يستكشف شمسنا، سرعة قياسية بلغت 394.736 ميلاً في الساعة الشهر الماضي، أي ضعف سرعة صاعقة البرق أو 200 ضعف سرعة رصاصة بندقية.

تم تحقيق هذا الإنجاز خلال تأرجح الشمس السابع عشر في 27 سبتمبر، محطمًا الرقم القياسي للمسافة عن طريق قشط 4.51 مليون فقط من سطح الشمس.

txt

مئات الجرار في مقبرة أول ملكة حكمت مصر.. ماذا وجدوا فيها؟

txt

واقعة مؤسفة.. لدغة عقرب تنهي حياة فتاة برازيلية في سريرها

سيقضي مسبار باركر الشمسي الأسبوع المقبل في إنهاء عمليات نقل البيانات إلى الأرض من هذا اللقاء الأخير، والذي ركز على تسجيل خصائص الرياح الشمسية وبنيتها وسلوكها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


منذ إطلاق مسبار باركر في عام 2018، قام فريق يضم ما يقرب من اثني عشر فيزيائيًا ومهندسًا وموظفي الدعم في جامعة جونز هوبكنز بإدارة مهمة ناسا، بما في ذلك التصميم الأولي والبناء للمركبة الفضائية التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار.

كانت المركبة التي سجلت الأرقام القياسية والسرعة الفائقة 'ترسل دفقًا من القياس عن بعد، إلى مشغلي المهمة في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية في لوريل بولاية ميريلاند، منذ الأول من أكتوبر.

txt

وفاة أول حالة.. فيروس فتاك يظهر في أمريكا

txt

حركة جماعية في نواة الأرض تثير القلق.. تفاصيل

وجاءت السرعة الأخيرة للمسبار بفضل التحليق بمساعدة الجاذبية من كوكب الزهرة، الذي يبعد حوالي 67,237,910 ميلًا عن الشمس.

أكمل باركر رحلة 'Venus Flyby 6' في 21 أغسطس، مما يعني أنها سافرت أكثر من 67 مليون ميل في ما يزيد قليلاً عن شهر.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

الجرام زاد 100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

دعاية زائفة .. أول تعليق من حماس على طلب إسرائيل رسميًا إخلاء شمال قطاع غزة

ترامب: لدي تجربة سيئة مع إسرائيل ونتنياهو .. فيديو

موضوعات متعلقة

مئات الجرار في مقبرة أول ملكة حكمت مصر.. ماذا وجدوا فيها؟

واقعة مؤسفة.. لدغة عقرب تنهي حياة فتاة برازيلية في سريرها

9 أيام زفاف.. أغنى ملك في العالم يقيم حفل زفاف ضخم لنجله

«جابته من رقبته».. سمكة قرش تخطف رجلا قبل الاحتفال بزفاف صديقه في كاليفورنيا

وفاة أول حالة.. فيروس فتاك يظهر في أمريكا

حركة جماعية في نواة الأرض تثير القلق.. تفاصيل

تهميش أكثر.. الملك تشارلز يمنح هاري وميجان ألقابا جديدة

بعد فرنسا.. كابوس بق الفراش يتفشى في دولة أخرى

ترشيحاتنا

بعد التحذيرات الإسرائيلية.. إجراء عاجل من الأونروا بشأن مراكزها وموظفيها في غزة

استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بخان يونس جنوب قطاع غزة

هلع ورعب بين المواطنين.. زلزال قوي يضرب الفلبين

غرة شهر ربيع الآخر لعام 1445 من الهجرة الإثنين 16 أكتوبر 2023.. فلكيا

طلب عاجل من الأمم المتحدة للاحتلال الإسرائيلي بشأن قرار نقل سكان غزة

حدث ليلا | هزة قوية في أسعار الذهب بمصر والسعودية.. الاحتلال يطالب الأمم المتحدة بتهجير سكان غزة.. رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض.. منتخب الجزائر يدعم فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| أعراض تؤكد تناولك أسماك مسممة مجهولة.. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والإنفلونزا

أعراض تؤكد تناولك أسماك مسممة مجهولة

وحش بين الشجيرات .. مقطع فيديو يثير الجدل لركاب قطار

خلي بالك .. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والانفلونزا

فيديو

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ