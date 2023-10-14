الروسي والفرنسي.. تعرف على مواعيد القطارات

يقبل قطاع كبير من المواطنين على استقلال القطار كوسيلة نقل آمنة وسهلة تختصر الوقت والجهد والمال، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر يوميا، مواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التي تعمل على كافة خطوط السكة الحديد، ومواعيد قيامها.

وشهد قطاع السكة الحديد التابع لوزارة النقل، مشروعات تطوير منذ عام 2014 وحتى الآن، انعكست بشكل كبير على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، ورفع كفاءة القطارات والمحطات، خاصة بعد تطوير وتحديث الجرارات والقطارات والسكة الحديد بشكل عام.

قطارا التالجو والفرنسي

وفي ضوء خطة الدولة باستقدام قطارات حديثة، فقد تم توريد 130 جرارا جديدا GE من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها، وإعادة تأهيل 61 جرارا من إجمالي 172 مخطط إعادة تأهيلها.

ووصلت 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو، من شركة تالجو الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة .

كما تم توريد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية .

وكذلك جرى الانتهاء من إعادة تأهيل 1317 عربة عادية من إجمالي 1385 مخطط إعادة تأهيلها .

مواعيد القطارات القاهرة الإسكندرية

قطار رقم 1109، التحرك من القاهرة الساعة 8.30ص، وصول الإسكندرية الساعة 12.10 م.

قطار رقم 1211، التحرك من القاهرة الساعة 10.10 ص، الوصول الساعة 2.25 م الإسكندرية.

مواعيد القطارات الروسية

قطار رقم 1، التحرك من الساعة القاهرة الساعة 3 ص، وصول إلى الإسكندرية الساعة 6.45 ص.

قطار رقم 163، التحرك من اسوان الساعة 4 ص، وصول الإسكندرية الساعة 7.40 ص.

قطار رقم 119، التحرك من القاهرة الساعة 5 ص، وصول الإسكندرية الساعة 9.50ص.

قطار رقم 1009، التحرك من أسوان الساعة 8.25 ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.40ص.

قطار رقم 15، التحرك من القاهرة الساعة 12.15 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 4 م

قطار رقم 21، التحرك من القاهرة الساعة 3.25 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 7.15 م

مواعيد القطارات المكيفة

قطار رقم 903 فرنساوي، التحرك من محطة القاهرة 6 ص، وصول محطة الإسكندرية 9.30 ص.

قطار 901 فرنساوي، التحرك من محطة مصر الساعة 8.10 ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.10ص.

قطار رقم 1109 مختلط، التحرك من محطة الفيوم الساعة 8.35 ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 12.10م.

قطار 911 فرنساوي، التحرك من القاهرة الساعة 10ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 1.05م.

قطار 913، التحرك من القاهرة الساعة 12 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 2.50م.

قطار 919 فرنساوي، التحرك من القاهرة الساعة 2.25 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 6.5م.

قطار رقم 915 مكيف فرنساوي، التحرك الساعة 3.10 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة6.15 م

قطار 923 مكيف فرنساوي، التحرك من القاهرة الساعة 4 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 7.25 م

قطار 931 فرنساوي، التحرك من القاهرة الساعة 8.15 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 11.35 م

مواعيد قطارات تالجو

قطار 2025، التحرك من القاهرة الساعة 8 ص، وصول محطة الإسكندرية الساعة 10.30ص.

قطار 2.23، التحرك من القاهرة الساعة 2 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 4.33م..

قطار رقم 2.27، التحرك الساعة 7 م، وصول محطة الإسكندرية الساعة 9.30 م