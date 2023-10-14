استخراج شهادة ميلاد مستعجل .. اعرف الخطوات

وفرت الدولة العديد من الوسائل لاستخراج شهادة الميلاد بسهولة ويسر، بدلا من الزحام والانتظار داخل مصلحة الأحوال المدنية، حيث تعد من المستندات المطلوبة دائما في أي مصلحة حكومية وغيرها.

ويبحث الكثير عن كيفية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أونلاين بشكل مستعجل، في ضوء توفير معاناة عدد كبير من المواطنين في التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، لاستخراج الأوراق والمستندات الرسمية، بسبب الانشغال أو مواعيد العمل أو بعد المسافة.

وأتاحت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات استخراج شهادة ميلاد من البريد ، حيث يمكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر من البريد.

وأعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد من البريد والتي تشمل عدة وثائق وبيانات، وهي “الرقم القومي لطالب استخراج شهادة ميلاد من البريد، واسم والدة المستفيد”.

ولـ استخراج شهادة ميلاد من البريد يتم للإصدار الثاني لشهادة الميلاد، وليس الإصدار الأول، لأنه يتوجب استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر لأول مرة من السجل المدني.

ولمعرفة خطوات استخراج شهادة ميلاد؛ فإنها تتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على بوابة مصر الرقمية.

- الضغط على خانة تصفح الخدمات

- اختيار شهادة الميلاد

- في حال إذا كان لديك حسابا، يرجى تسجيل الدخول على البوابة باستخدام رقم «الموبايل» وكلمة المرور.

- أما في حال إذا لم تكن تمتلك حسابا، فيجب فتح حساب جديد.

الضغط على «إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقًا.

- تتمثل الخطوة الأخيرة على الضغط على «أبدأ الخدمة».

تكلفة استخراج شهادة الميلاد

يبلغ رسوم استخراج شهادة ميلاد تُطبع لأول مرة 36 جنيها، بينما يصل رسوم استخراج شهادة ميلاد تُطبع بعد أول مرة إلى 19 جنيها، بينما تبلغ رسوم توصيل الخدمة بالبريد السريع 72 جنيهًا بالإضافة إلى 12 جنيها مصاريف.