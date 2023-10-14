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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجل أردوغان يشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بـ إسطنبول

أردوغان
أردوغان

شارك بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة إسطنبول.

 

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، رافق بلال أردوغان، وزير الداخلية السابق سليمان صويلو ورئيس البرلمان التركي السابق مصطفى سينتوب.

 

وقال أردوغان لوكالة أسوشيتد برس: "دعونا نوضح جانبنا، ينبغي على الأقل أن نسمح لمشاعرنا بالاستماع".

 

وحمل الحشد الذي يضم أكثر من 1000 شخص الأعلام الفلسطينية والتركية وهم يرددون شعارات تنتقد الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

 

وفي حديثه إلى وكالة أسوشيتد برس، قال سينتوب: "كل شخص لديه ضمير، بغض النظر عن العرق أو الدين، يظهر مشاعره تجاه هذه الإبادة الجماعية".

أردوغان الإعلام الفلسطيني إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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