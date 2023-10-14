نجل أردوغان يشارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بـ إسطنبول

شارك بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة إسطنبول.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، رافق بلال أردوغان، وزير الداخلية السابق سليمان صويلو ورئيس البرلمان التركي السابق مصطفى سينتوب.

وقال أردوغان لوكالة أسوشيتد برس: "دعونا نوضح جانبنا، ينبغي على الأقل أن نسمح لمشاعرنا بالاستماع".

وحمل الحشد الذي يضم أكثر من 1000 شخص الأعلام الفلسطينية والتركية وهم يرددون شعارات تنتقد الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

وفي حديثه إلى وكالة أسوشيتد برس، قال سينتوب: "كل شخص لديه ضمير، بغض النظر عن العرق أو الدين، يظهر مشاعره تجاه هذه الإبادة الجماعية".